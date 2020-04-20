«Я был отстранён от футбола не из-за России»

Источник: РИА "Новости"

Йозеф Блаттер — один из самых известных и влиятельных функционеров в истории мирового футбола. В 1981—1998 годах швейцарец занимал должность генсека FIFA, а с 1998-го по 2015-й был президентом организации. Под его руководством прошло пять чемпионатов мира, а в 2010 году право провести мундиаль впервые получила Россия (ЧМ-2018). В 2015-м Йозеф Блаттер был отстранен от футбола на восемь лет (позже срок сократили до шести лет) из-за коррупционных скандалов, связанных с выбором стран — хозяек мировых первенств — как РФ, так и Катара, где мундиаль должен пройти в 2022 году. В интервью «Известиям» Йозеф Блаттер рассказал о своем отношении к этим нападкам, вспомнил ЧМ в России и предположил, что ждет футбол после пандемии коронавируса.

— Расскажите, как вы чувствуете себя на карантине?

— Чувствую себя хорошо, состояние тоже хорошее. Как и все, я самоизолировался. У меня много дел, я востребован со всех сторон. Провожу карантин не в одиночестве, друзья заботятся обо мне. Так что я все еще остаюсь счастливым человеком.

— Как пандемия изменила ход вашей обычной жизни?

— Можно сказать, что я «связан», поскольку не могу выбираться в город. Надеюсь, на этой неделе будут изменения. Постоянно нахожусь у себя дома. Здесь прекрасно светит солнце, и у меня есть возможность прогуливаться вокруг здания. Так что я в норме и не страдаю.

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— Чем занимаетесь дома?

— Прямо сейчас отвечаю на вопросы журналиста (смеется). Как я уже сказал, меня не покинули, я всё так же поддерживаю множество контактов. Продолжаю сражаться в суде.

В конце 2019 года FIFA подала на экс-главу организации Йозефа Блаттера и бывшего президента UEFA Мишеля Платини иск в швейцарский суд с требованием возместить с процентами 2 млн швейцарских франков (€1,8 млн). Деньги FIFA с одобрения Блаттера были переведены на счет француза в феврале 2011 года. Истцы утверждают, что платеж был «внеконтрактный», за консультационные услуги, якобы оказанные Платини в 1998—2002 годах. Справка «Известий»

Я занятой человек. Пишу, читаю, смотрю ТВ, слежу за всеми международными СМИ, включая CNN, «Аль-Джазиру» и другие, чтобы узнать, что происходит в мире.

— Удар от коронавируса может оказаться настолько сильным, что он полностью остановит футбол и этот вид спорта перестанет существовать в привычном виде?

— Нисколько. Невозможно остановить футбол, и я могу объяснить почему. В основе футбола лежат инстинктивные движения человека — толчки ногами. Ребенок толкается ногами, еще будучи в животе у матери. Все делают такие движения. На их базе был создан футбол, став частью нашего общества. Не могу утверждать о правилах и каких-то других деталях, но уверен, что и через сто лет в футбол будут играть.

Источник: ИТАР-ТАСС

— UEFA настаивает, чтобы все страны полноценно доиграли свои сезоны. Как вы относитесь к этому вопросу?

— Думаю, это уместно и важно в данной ситуации. Сейчас будут важны не международные соревнования, а внутренние. И я поздравляю UEFA с тем, что она настаивает именно на продолжении национальных чемпионатов и лиг. Это важно, поскольку за ними следит большинство болельщиков, по возможности на стадионах. Но даже если матчи придется проводить без зрителей, то чемпионаты всё равно необходимо доиграть.

— Что изменится в современном футболе после окончания пандемии?

— Я уверен, что пандемия станет причиной привлечения внимания к идее нынешнего президента FIFA (Джанни Инфантино. — «Известия») о расширении чемпионата мира до 48 команд. Сейчас в нем играют 32 сборные. Но я думаю, что мы должны немного вернуться назад, где главными были национальные чемпионаты, затем конфедерации и лишь потом ЧМ. Мне кажется, не следует увеличивать число команд на мундиале — это непросто.

— Какие вы могли бы дать советы FIFA и UEFA, чтобы выйти из этого кризиса?

— Футбол не может выйти из кризиса в одиночку. Это невозможно, поскольку мы — часть всего современного общества. Сейчас весь мир ощутил на себе коронавирус. Таким образом, футбол должен уважать решения различных стран и парламентов, и ему придется адаптироваться под них. Думаю, сейчас как раз такие обстоятельства, когда UEFA согласится, что первостепенны именно национальные чемпионаты, и уже потом международные соревнования. Что же касается FIFА, то, как я уже сказал, им надо вернуться в реальность.

— Стоит ли форсировать возобновление сезонов ценой матчей без зрителей?

— Я не против этого. Поскольку в футбол необходимо играть. Одна очень особенная причина — в том, что практически весь футбол, который мы смотрим, — профессиональный. И футболистам нужно работать, они вернутся к своим обязанностям через несколько дней, недель или месяцев. Вторая причина, по которой надо возобновлять матчи даже без зрителей, заключается в том, что профессиональный футбол связан с доходами от телетрансляций. И если у вас нет доходов от трансляций, то будет множество сложностей, в том числе и финансовых во всех странах мира. Таким образом, несмотря на пустые трибуны, возможность зарабатывать на правах трансляций матчей поможет лигам и клубам выжить.

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий Спортсмены, заразившиеся коронавирусом

— Белоруссия — единственная европейская страна, которая не остановила свой чемпионат. Вы следите за их лигой? Вас удивляет такое решение?

— Понемногу слежу за всеми европейскими лигами. Считаю, что это решение больше относится к правительству страны. Они продолжают играть, но я точно не знаю, как обстоят дела внутри Белоруссии, каково число зараженных. Я лишь слышал, что международные соревнования в Минске будут отложены. Думаю, принимать решение об остановке национального чемпионата могут только внутри страны. Не знаю, хорошо или плохо, что они играют, но это определенно удивляет.

— Как вы относитесь к тому, что в такой сложный период для всего мира Штаты продолжают поднимать тему взяток за получение права проведения ЧМ-2018 и ЧМ-2022? В начале апреля об обвинениях со стороны минюста США писал The New York Times.

— Вы знаете, что я выступал свидетелем в прошлом на судах по всем этим вопросам, поэтому не удивлен. Я считаю, что сейчас не время возвращаться к вопросу ЧМ в России, особенно учитывая, что он уже прошел в 2018 году. Зачем вы атакуете чемпионат, который закончился? И стоит отметить, что особенно они были против именно чемпионата в РФ и уже не так сильно препятствовали турниру в Катаре. Активно они стали выступать, начиная с 2014—2015 годов, когда приехали в Цюрих на Конгресс FIFA. Меня уже ничего не удивляет относительно США.

— Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что вас отстранили от футбола, потому что вы не пошли против России. Как вы относитесь к такой точке зрения?

— Должен сказать своему дорогому другу Вячеславу, что это совершенно не так. Я был отстранен от футбола не из-за России. Мы пытались остановить Платини, который стремился получить пост президента FIFA. А я не шел на этот пост, я ведь был избран до 2019 года. Россия не имеет к этому отношения абсолютно, он ошибается.

Мишель Платини | Источник: РИА "Новости"

— Как вы оцените деятельность Джанни Инфантино на посту президента FIFA?

— Я уже высказался относительно его футбольных действий, по поводу расширения ЧМ. Это плохо для развития футбола. Он прекратил все контакты со мной. И я всё ещё нахожусь в больших разногласиях с FIFA. Думаю, что это ситуация, когда было утеряно элементарное уважение к организации и бывшему президенту FIFA — ко мне. Пропало фундаментальное чувство уважения одного человека к другому.

Инфографика Все стадионы ЧМ-2018 Летом 2018 года в России пройдет чемпионат мира по футболу. Матчи мирового первенства примут 11 городов и 12 стадионов. Представляем арены и города российского мундиаля.

— С какими эмоциями вы вспоминаете прошедший чемпионат мира 2018 года в России? Что вам запомнилось больше всего на том турнире?

— Я никогда не сомневался в способностях России провести исключительно хороший чемпионат. И Россия это сделала. Это и было самое запоминающееся событие. Это действительно ЧМ, который войдет в историю как один из самых хорошо организованных. Я не говорю о футболе и его качестве. Говоря о самой игре, могу вспомнить еще одно неверное, на мой взгляд, действие президента FIFA Джанни. Речь идет о введении системы VAR на чемпионате мира в России, при том что она не была протестирована до этого в полном объеме. Это было большой ошибкой. И это отразилось на качестве игры. Но что касается организации, мои комплименты России.

— В какой момент вы поняли, что FIFA точно не ошиблась с выбором страны-хозяйки?

— Я знал это сразу, потому что я сделал это. Еще перед ЧМ 2010 года в ЮАР у нас появилась идея провести следующие два чемпионата таким образом, чтобы они собрали вместе целый мир. Я имею в виду чемпионаты 2018 и 2022 годов, поскольку мундиаль 2014 года в Бразилии уже готовился. Моя идея совпадала с идеей исполнительного комитета FIFA того времени.

У нас прошла встреча 2 декабря в 2010 года в Цюрихе, на которой должно было быть принято решение о месте проведения ЧМ. Пришли к консенсусу: турнир должен состояться в России, поскольку он никогда еще не проходил в Восточной Европе. Чемпионат мира — 2022, на мой взгляд, должен был состояться в США. Я видел для себя такое решение: сначала ЧМ проходит в России, затем в США. Две большие силы в мире пожмут друг другу руки, организуя чемпионаты мира. К сожалению, это не осуществилось из-за того, что в последнюю минуту вмешался тогдашний президент Франции Николя Саркози, убеждавший своего соотечественника, тогдашнего президента UEFA Мишеля Платини, поддержать ЧМ в Катаре, а не в США. Тогда, к сожалению, мы потеряли четыре голоса за США, и если бы этого не случилось, в 2022 году чемпионат состоялся бы в Штатах, и все эти большие проблемы не возникли.

— Многие называют чемпионат мира в России лучшим в истории. Какое мнение у вас?

— Он не лучший со спортивной точки зрения, но что касается организации, это был превосходный чемпионат. Я участвую в организации ЧМ с 1975 года и с уверенностью могу сказать, что этот турнир был организован прекрасно. Каждый должен признать, что Россия — чемпион по организации спортивных соревнований. Передайте, пожалуйста, мои наилучшие пожелания вашим болельщикам, которые подтвердили, что ЧМ в России был великолепным.

— За счет чего России удалось провести ЧМ настолько качественно?

— Во-первых, у России были возможности это сделать. А во-вторых, у нас была отлаженная система по организации ЧМ с 1998 года во Франции. Был опыт Южной Кореи и Японии в 2002 году, затем опыт Германии в 2006-м, ЮАР в 2010-м и Бразилии в 2014-м. У нас была готовая команда FIFA. Подготовку начинают президент FIFA и министр спорта страны-хозяйки. В России это был Виталий Мутко — квалифицированный специалист, также в его распоряжении был очень эффективный председатель оргкомитета Алексей Сорокин. Если у вас есть благословение Владимира Путина, всё должно быть хорошо и пройдет отлично.

— Вы рассказывали, что на чемпионат мира 2018 года вас приглашал лично Владимир Путин. Вам удалось встретиться и пообщаться с ним во время турнира?

— Да, я был в России на протяжении недели. Три дня я провел в Москве и три дня в Санкт-Петербурге. И во время своего визита в столицу я официально и гостеприимно был принят в Кремле. Там было много людей, в том числе и спортсмены. Для меня это стало светлым моментом, поскольку на тот период я уже не занимал должность в FIFA и был отстранен от футбольной деятельности. Я наслаждался неделей в России. Могу сказать, что мне было очень приятно, как меня приняли в обоих городах, включая общественные места. Для меня это исключительно хорошие воспоминания. Хотел бы выразить благодарность лично главе России Владимиру Путину, с которым я до сих пор поддерживаю личный дружественный контакт.

Источник: РИА "Новости"

— Весной 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов, а затем матчи чемпионата Европы. Вы собираетесь посетить эти мероприятия?

— Я всегда говорю: если меня пригласят, с удовольствием приеду. Не настаиваю на приглашении, но буду рад, если получу его от российской стороны.

— Как вы в целом относитесь к системе VAR? С ее появлением футбол серьезно изменился?

— Изменились футбол, судьи, контроль игры. Есть некоторые плюсы от этой системы, но считаю, что для нее время еще не пришло. Даже сейчас она не протестирована достаточно хорошо. Существуют разные интерпретации, и проблемы в лигах всё еще остаются. Также стоит сказать, что болельщики не могут понять некоторых ситуаций при использовании VAR. Еще много чего нужно исправить, в особенности это касается информирования болельщиков. Также надо уточнить, что же всё-таки значит VAR и как она влияет. В конце концов, мы пригласили телевидение на свою сторону в вопросах продвижения футбола по всему миру, и это счастливый тандем ТВ и футбола. Тем не менее мы никогда не просили телевидение выступать в роли судей в футболе.