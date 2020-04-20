Глава УЕФА Чеферин верит, что вариант доиграть футбольный сезон будет найден

Источник: РИА "Новости"

Еврокубковые турниры и национальные футбольные чемпионаты приостановлены на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

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«Лучше играть без зрителей, чем вообще не играть, футбол несет эмоции и радость, в которых отчаянно нуждаются болельщики, — сказал Чеферин. — Правильно ли возвращаться на поле в нынешней чрезвычайной ситуации? Если будут соблюдены меры безопасности и власти дадут разрешение, клубы вскоре смогут возобновить тренировки, но очевидно, что приоритетом остается сохранность здоровья болельщиков, футболистов и всех сотрудников команд. Я оптимист и верю, что мы найдем вариант, чтобы возобновить чемпионаты и доиграть их».

На вопрос, когда могут состояться финальные матчи еврокубков, Чеферин ответил, что точных дат до сих пор нет, при этом он отметил, что вариант проведения этих игр в сентября или октябре для него видится маловероятным. «Я считаю, что это будет довольно сложно организовать, потому что это окажет серьезное влияние на календарь сезона-2020/21», — добавил Чеферин.