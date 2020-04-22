УЕФА рассчитывает на завершение всех чемпионатов до 31 июля или в начале августа

Как сообщает AS, организации обсудили сложившуюся ситуацию в режиме видеоконференции. Стороны считают, что необходимо завершить национальные турнир до 31 июля. При необходимости также допускается проведение матчей в первые выходные августа, если завершить соревнования раньше не получится. В августе планируется доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы.