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23:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

УЕФА рассчитывает на завершение всех чемпионатов до 31 июля или в начале августа

УЕФА обсудил с Европейской ассоциацией клубов (ECA) даты завершения национальных чемпионатов.

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Источник: Спорт-Экспресс

Сезон в большинстве стран Европы прерван из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает AS, организации обсудили сложившуюся ситуацию в режиме видеоконференции. Стороны считают, что необходимо завершить национальные турнир до 31 июля. При необходимости также допускается проведение матчей в первые выходные августа, если завершить соревнования раньше не получится. В августе планируется доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы.

По последним данным Worldometers на 22 апреля всего выявлено 2 614 803 случая заражения коронавирусом. Умерших — 182 467 человек, выздоровело — 714 319.

В России, по данным Роспотребнадзора, коронавирусом заразились 5236 человек. 513 человек умерли, выздоровели — 4420.

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