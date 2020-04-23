Кулибали и Гризманн попали в новую команду моментов в FIFA 20

Рейтинги Кулибали и Гризманна составили 92 балла и 91 балл соответственно. Помимо них, довольно высокие показатели у Пьер-Эмерика Обамеянга (90), Карима Бензема (90) и Роберто Фирмино (89).
Основной состав новой команды моментов в FIFA 20: Калиду Кулибали (92 балла); Антуан Гризманн (91 балл); Пьер-Эмерик Обамеянг (90 баллов); Карим Бензема (90 баллов); Роберто Фирмино (89 баллов); Марко Арнаутович (87 баллов); Самюэль Умтити (87 баллов); Душан Тадич (86 баллов); Хавьер Мартинес (86 баллов); Иван Перишич (86 баллов); Артур Боруц (81 балл).