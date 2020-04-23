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16:05 (мск), источник: Cybersport.ru

Кулибали и Гризманн попали в новую команду моментов в FIFA 20

В новую команду моментов в FIFA 20 включили защитника «Наполи» Калиду Кулибали и нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна. Весь список футболистов появился в официальном твиттере EA Sports FIFA.

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Источник: Cybersport.ru

Рейтинги Кулибали и Гризманна составили 92 балла и 91 балл соответственно. Помимо них, довольно высокие показатели у Пьер-Эмерика Обамеянга (90), Карима Бензема (90) и Роберто Фирмино (89).

Основной состав новой команды моментов в FIFA 20: Калиду Кулибали (92 балла); Антуан Гризманн (91 балл); Пьер-Эмерик Обамеянг (90 баллов); Карим Бензема (90 баллов); Роберто Фирмино (89 баллов); Марко Арнаутович (87 баллов); Самюэль Умтити (87 баллов); Душан Тадич (86 баллов); Хавьер Мартинес (86 баллов); Иван Перишич (86 баллов); Артур Боруц (81 балл).

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