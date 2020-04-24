УЕФА не определял 3 августа в качестве дедлайна

Источник: Спорт-Экспресс

— Такой дедлайн не упоминается ни в одном из официальных сообщений УЕФА, — говорится в письме, отправленном в адрес нашего издания.

В последнее время в разных источниках, как зарубежных, так и российских, не раз упоминалось, что УЕФА якобы определил эту дату в дедлайна для внутренних соревнований стран Европы — чемпионатов и кубков.