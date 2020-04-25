Акинфеев — самый преданный футболист топ-10 европейских лиг. Месси — на третьем месте

1. Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва) — 17 лет 3 месяца 23 дня.
2. Лоик Перрен («Сент-Этьен») — 16 лет 9 месяцев 24 дня.
3. Лионель Месси («Барселона») — 16 лет 3 месяца 23 дня.
4. Франческо Маньянелли («Сассуоло») — 14 лет 9 месяцев 24 дня.
5. Джорджо Кьеллини («Ювентус») — 14 лет 9 месяцев 24 дня.
6. Серхио Рамос (мадридский «Реал») — 14 лет 7 месяцев 24 дня.
7. Сэмми Боссут («Зюлте-Варегем») — 13 лет 9 месяцев 24 дня.
8. Бруно Сориано («Вильярреал») — 13 лет 9 месяцев 24 дня.
9. Хави Лопес («Эспаньол») — 13 лет 9 месяцев 22 дня.
10. Марсело (мадридский «Реал») — 13 лет 3 месяца, 23 дня.