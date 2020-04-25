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18:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Акинфеев — самый преданный футболист топ-10 европейских лиг. Месси — на третьем месте

Веб-сайт Transfermarkt на своей странице в «Инстаграме» представил рейтинг самых преданных своим клубам игроков в десяти главных национальных чемпионатах Европы.

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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

1. Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва) — 17 лет 3 месяца 23 дня.

2. Лоик Перрен («Сент-Этьен») — 16 лет 9 месяцев 24 дня.

3. Лионель Месси («Барселона») — 16 лет 3 месяца 23 дня.

4. Франческо Маньянелли («Сассуоло») — 14 лет 9 месяцев 24 дня.

5. Джорджо Кьеллини («Ювентус») — 14 лет 9 месяцев 24 дня.

6. Серхио Рамос (мадридский «Реал») — 14 лет 7 месяцев 24 дня.

7. Сэмми Боссут («Зюлте-Варегем») — 13 лет 9 месяцев 24 дня.

8. Бруно Сориано («Вильярреал») — 13 лет 9 месяцев 24 дня.

9. Хави Лопес («Эспаньол») — 13 лет 9 месяцев 22 дня.

10. Марсело (мадридский «Реал») — 13 лет 3 месяца, 23 дня.

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