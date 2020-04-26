Артём Дзюба попал в топ-10 ценных игроков Европы с истекающими контрактами

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 28 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с питерским клубом истекает летом 2020 года. На данный момент Дзюба является лучшим бомбардиром РПЛ, забив 13 голов.