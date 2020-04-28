СМИ: ФИФА может запретить плевки во время матчей

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Отмечается, что за плевок судья может показать футболисту желтую карточку. Такое решение может быть принято в связи с тем, что коронавирусная инфекция хорошо передается через слюну.

«Когда мы снова начнем играть в футбол, думаю, нам следует избегать плевков по максимуму. Вопрос в том, будет ли это возможно. Может быть, футболисты будут получать желтые карточки. Плевок — это хороший способ распространения вируса», — сказал Д'Хоге.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, почти 210 тыс. умерли.