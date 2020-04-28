Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
13
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
02
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
26.04
Слуцк
Белшина
32
Футбол. Зарубежный
26.04
Торпедо-БелАЗ
Рух
00
Футбол. Зарубежный
26.04
Ислочь
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
31ЦСКА, завоевавший Кубок УЕФА. Где они сейчас?
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
15:13 (мск), источник: ТАСС

СМИ: ФИФА может запретить плевки во время матчей

ТАСС, 28 апреля. Плевки на поле во время футбольных матчей могут быть запрещены. Об этом сообщил председатель медицинского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мишель Д'Хоге, чей комментарий приводит газета Daily Mail.

Наверх
Источник: AP 2020

Отмечается, что за плевок судья может показать футболисту желтую карточку. Такое решение может быть принято в связи с тем, что коронавирусная инфекция хорошо передается через слюну.

«Когда мы снова начнем играть в футбол, думаю, нам следует избегать плевков по максимуму. Вопрос в том, будет ли это возможно. Может быть, футболисты будут получать желтые карточки. Плевок — это хороший способ распространения вируса», — сказал Д'Хоге.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, почти 210 тыс. умерли.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Одноразовые чемпионки: за что Беатрис Шуба раскритиковала российских фигуристок
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
Нужен ли Гончаренко ЦСКА?
Грязный поступок Овечкина. Травмировал русского ветерана ударом
Как Мохаммед Али отказался воевать во Вьетнаме и лишился титула
«Этот русский может выдать трюк». Шикарный гол Мостового «Барсе»
Вне игры: необычные фотографии спортсменов в изоляции
Найдены супертовары для спорта по необычным ценам
Уткин заступился за наказанного после интервью о Путине вратаря
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь