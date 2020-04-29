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17:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Вопрос дня. Что вы первым делом сделаете после самоизоляции?

Геркус собирается в путешествие по России, Титов — к маме, Баринов и Сёмин — тренироваться, а Мостовой и Широков — играть в хоккей.

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Источник: РИА "Новости"

В некоторых странах началось постепенное послабление режима самоизоляции. Люди, просидевшие дома больше месяца, уже начинают задумываться: чем же заняться, когда наконец-то мир станет прежним? Мы узнали, какие планы у людей из российского футбола.

Роман Павлюченко, экс-нападающий «Спартака»:

— Сходим с семьёй в кино или ресторан. А с друзьями — на какие-то интересные квесты.

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Дмитрий Радченко, бывший нападающий «Зенита» и «Спартака», работает в академии клуба.

— Сразу же повидаюсь с близкими. Хочется поговорить вживую, а не только по телефону. А потом работать — очень по скучаю по детишкам!

Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России:

— Я побегу на футбол! Без него вообще нет выхода адреналина, жить без спорта очень сложно.

Александр Самедов, бывший полузащитник «Спартака»:

— Этим вопросом вы меня прямо в ступор ввели! Мы же уже столько времени дома сидим… Но я знаю, что сделаю — вывезу детей на прогулку!

Руслан Нигматуллин, экс-вратарь «Локомотива»:

— Одна из моих профессий — телеведущий, поэтому очень скучаю по своей программе! Так что первым делом поеду на работу. А ещё жду момента, когда смогу выйти на поле и поехать к родителям в Казань.

Игорь Гамула, бывший тренер «Ростова», работает с молодёжным составом команды.

— Сразу же поеду к маме! А потом работать.

Юрий Семин | Источник: Reuters

Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива»:

— Побыстрее вернуться к тренировкам — вот самое главное!

Динияр Билялетдинов, экс-полузащитник «Локомотива» и «Спартака»:

— Когда всё закончится, я просто пойду гулять по улицам города, куда глаза глядят.

Михаил Ефремов, актёр и болельщик «Спартака»:

— Я бы первым делом сходил на футбол, естественно, на игру «Спартака»!

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Михаил Грушевский, актёр, болельщик ЦСКА:

— Я пойду на футбол! Даже если футбол не начнётся, я всё равно на него пойду, ведь вируса бояться — в России не жить!

Сергей Хусаинов, бывший арбитр ФИФА:

— Первым делом пойду в лес погулять. Хочу соприкоснуться с природой, надо бы погулять в лесу. Наедине с собой-то мы побыли, так что надо будет прочувствовать, как прекрасен этот мир.

Шандор Варга, известный футбольный агент:

— Ждём не дождёмся, когда снимут ограничения, чтобы поехать к детям и внукам. Страшно соскучились! Они сейчас в Лондоне, а мы с супругой Ларисой — она, кстати, москвичка — в Будапеште.

Валерий Шмаров, автор золотого гола «Спартака» в сезоне-1989:

— Первое желание — поиграть в футбол. А потом — баня с пивом!

Дмитрий Кузнецов, экс-капитан ЦСКА, чемпион СССР:

— Мы, люди футбольные, не можем без мяча. Поэтому первым делом пойду играть в футбол с друзьями. И начну тренировать свою команду — «Гераклион», мы только-только заявились на КФК.

Александр Мостовой | Источник: РИА

Александр Мостовой, легенда испанской «Сельты» и московского «Спартака»:

— Я последние три года постоянно играю в хоккей. С друзьями шутим, что, как только объявят, что можно выходить, я надену хоккейную форму прямо ночью! Буду лежать в коньках, чтобы побыстрее на лёд выйти. Никто меня с площадки не выгонит, буду до потери пульса кататься! Лёд и поле буду целовать, как в фильмах комических!

Егор Титов, бывший капитан московского «Спартака»:

— Поеду к маме! Она за углом живёт, но ведь самоизоляция!

Роман Широков | Источник: РИА


Роман Широков, бывший капитан сборной России:

— С удовольствием бы поиграл в хоккей!

Георгий Мелкадзе, нападающий «Тамбова»:

— Сразу поеду к друзьям, мы сейчас совсем не видимся.

Илья Геркус, бывший генеральный директор московского «Локомотива»:

— Хочется проехать на машине по Золотому кольцу: Суздаль, Кострома, Ярославль…

Александр Кержаков | Источник: РИА



Александр Кержаков, лучший бомбардир в истории сборной России:

— Повезу сына на тренировку! Если они возобновятся, конечно.

Андрей Талалаев | Источник: РИА

Андрей Талалаев, бывший главный тренер «Химок»:

— Встречусь с родственниками и друзьями, надо отметить дни рождения близких за этот период! Ну и снова жду футбола, чтобы найти себе применение.

Джефферсон Фарфан, нападающий «Локомотива» и сборной Перу:

— Пойду в ресторан, чтобы увидеться с людьми. Посмотрим, выжил ли кто-нибудь.

Егор Сорокин, защитник «Краснодара»:

— Первым делом пойду на прогулку со своей семьёй по городу. После неё — в ресторан. Буду смотреть, как всё на улице налаживается, и наслаждаться.

Кристиян Бистрович, полузащитник ЦСКА:

— Я пойду к парикмахеру! Потом уже пообедаю с друзьями, и, может быть, схожу пошопиться.

Николай Комличенко | Источник: РИА



Николай Комличенко, нападающий «Динамо» и сборной России:

Наконец-то полечу в Москву к коллективу!

Рифат Жемалетдинов | Источник: РИА



Рифат Жемалетдинов, полузащитник «Локомотива»:

— Сначала поеду в парикмахерскую, а после с семьёй пойду в ресторан.

Дмитрий Баринов, полузащитник «Локомотива» и сборной России:

— Как только разрешат тренироваться — примчу в Баковку!

Максим Пахомов

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