РФС направит денежные средства от УЕФА на развитие футбола в регионах

«УЕФА уточнил, что ежегодные средства, получаемые национальными федерациями в рамках программы HatTrick, могут быть использованы для поддержки футбола по их усмотрению, речь о дополнительном финансировании не идет. Мы не собираемся корректировать наши планы, средства будет направлены на развитие футбола в регионах. Часть средств собираемся направить на реализацию проекта подготовки резерва “Наша смена”, другую — на Юношескую футбольную лигу», — сказал Мельников.