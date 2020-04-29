РФС направит денежные средства от УЕФА на развитие футбола в регионах

Все ассоциации, включая РФС, получат средства от УЕФА в размере €2,5 млн.
«УЕФА уточнил, что ежегодные средства, получаемые национальными федерациями в рамках программы HatTrick, могут быть использованы для поддержки футбола по их усмотрению, речь о дополнительном финансировании не идет. Мы не собираемся корректировать наши планы, средства будет направлены на развитие футбола в регионах. Часть средств собираемся направить на реализацию проекта подготовки резерва “Наша смена”, другую — на Юношескую футбольную лигу», — сказал Мельников.
Программа HatTrick была запущена в конце 2003 года. Ее целью является финансовая поддержка ассоциаций УЕФА, которые благодаря инвестициям работают над развитием футбола на всех уровнях. В рамках программы HatTrick ежегодно производятся выплаты солидарности, благодаря которым ассоциации УЕФА получают возможность принимать участие в детско-юношеских, женских и любительских турнирах.
Также РФС получит от Международной федерации футбола $500 тыс. в рамках программы FIFA Forward.