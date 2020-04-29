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18:23 (мск), источник: ТАСС

Глава медицинского комитета УЕФА назвал условия возобновления соревнований

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Медицинский комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) считает возможным возобновление соревнований при условии соблюдения рекомендаций, гарантирующих здоровье участников. Заявление главы комитета Тима Мейера ТАСС предоставили в УЕФА.

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Почти все национальные европейские турниры, еврокубки и встречи сборных остановлены из-за пандемии коронавируса.

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Российский футбольный союз (РФС) приостановил все соревнования до 31 мая.

«Все футбольные организации, которые планируют возобновить свои соревнования, разработают детальные протоколы, определяющие санитарные условия, обеспечивающие защиту здоровья участников. В этих условиях и при полном соблюдении местного законодательства, безусловно, можно запланировать возобновление соревнований», — отметил Мейер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли.

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