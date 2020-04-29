Глава медицинского комитета УЕФА назвал условия возобновления соревнований

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Почти все национальные европейские турниры, еврокубки и встречи сборных остановлены из-за пандемии коронавируса.

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Российский футбольный союз (РФС) приостановил все соревнования до 31 мая.

«Все футбольные организации, которые планируют возобновить свои соревнования, разработают детальные протоколы, определяющие санитарные условия, обеспечивающие защиту здоровья участников. В этих условиях и при полном соблюдении местного законодательства, безусловно, можно запланировать возобновление соревнований», — отметил Мейер.