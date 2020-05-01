РФС и «Лужники» поблагодарили врачей за борьбу с коронавирусом
ТАСС, 1 мая. Российский футбольный союз (РФС) совместно со спортивным комплексом «Лужники» поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает
ТАСС, 1 мая. Российский футбольный союз (РФС) совместно со спортивным комплексом «Лужники» поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает
На медиакровле большой спортивной арены появилась надпись: «Врачи — наши герои! Спасибо!».
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.