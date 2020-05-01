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16:00 (мск), источник: ТАСС

РФС и «Лужники» поблагодарили врачей за борьбу с коронавирусом

ТАСС, 1 мая. Российский футбольный союз (РФС) совместно со спортивным комплексом «Лужники» поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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На медиакровле большой спортивной арены появилась надпись: «Врачи — наши герои! Спасибо!».

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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