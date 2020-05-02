ФИФА рассмотрит возможность проведения сезона в течение календарного года
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Проведение европейского футбольного сезона в течение календарного года может стать одним из вариантов в связи с остановкой турниров
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Проведение европейского футбольного сезона в течение календарного года может стать одним из вариантов в связи с остановкой турниров
Футбольные соревнования в большинстве стран Европы были приостановлены
«В Америке сезон уже проводится в соответствии с календарным годом, возможно, это решение, которое может быть использовано в Европе и Африке, данная возможность будет обсуждаться на национальном и континентальном уровне. Эту идею не стоит отбрасывать, это может быть решением, учитывая следующие два года и зимний чемпионат мира (в Катаре)», — цитирует Монтальяни агентство Рейтер.
Чемпионат мира 2022 года по футболу должен пройти в Катаре в
Чемпионат России во всех футбольных лигах проводился по системе «весна-осень» до 2010 года. С 2011 года турниры стали проходить по системе «осень-весна».