ФИФА рассмотрит возможность проведения сезона в течение календарного года

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Футбольные соревнования в большинстве стран Европы были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Европы по футболу по этой же причине был перенесен с 2020 на 2021 год. Розыгрыши клубных турниров в европейском футболе обычно стартуют летом и заканчиваются весной следующего года.

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«В Америке сезон уже проводится в соответствии с календарным годом, возможно, это решение, которое может быть использовано в Европе и Африке, данная возможность будет обсуждаться на национальном и континентальном уровне. Эту идею не стоит отбрасывать, это может быть решением, учитывая следующие два года и зимний чемпионат мира (в Катаре)», — цитирует Монтальяни агентство Рейтер.

Чемпионат мира 2022 года по футболу должен пройти в Катаре в ноябре-декабре.