Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рух
Городея
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Динамо Мн
Слуцк
Футбол. Зарубежный
14:00
Минск
Торпедо-БелАЗ
25
Футбол. Зарубежный
3.05
Белшина
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
3.05
Витебск
Славия М
Футбол. Зарубежный
3.05
БАТЭ
Неман
Все события
Фоторепортажи
15Вне игры: необычные фотографии спортсменов в изоляции
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
16:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФИФА рассмотрит возможность проведения сезона в течение календарного года

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Проведение европейского футбольного сезона в течение календарного года может стать одним из вариантов в связи с остановкой турниров из-за пандемии коронавируса, заявил вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Футбольные соревнования в большинстве стран Европы были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Европы по футболу по этой же причине был перенесен с 2020 на 2021 год. Розыгрыши клубных турниров в европейском футболе обычно стартуют летом и заканчиваются весной следующего года.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В Америке сезон уже проводится в соответствии с календарным годом, возможно, это решение, которое может быть использовано в Европе и Африке, данная возможность будет обсуждаться на национальном и континентальном уровне. Эту идею не стоит отбрасывать, это может быть решением, учитывая следующие два года и зимний чемпионат мира (в Катаре)», — цитирует Монтальяни агентство Рейтер.

Чемпионат мира 2022 года по футболу должен пройти в Катаре в ноябре-декабре.

Чемпионат России во всех футбольных лигах проводился по системе «весна-осень» до 2010 года. С 2011 года турниры стали проходить по системе «осень-весна».

Читайте также
 Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Японцы просят Медведеву покинуть их страну
Обнулить чемпионат? Тогда Россия останется без еврокубков
Все в сборной РФ: титулованным биатлонистам дали еще один шанс
Сеск Фабрегас: Месси нравилось, что Неймар был в команде
Взгляд в прошлое: каким мог бы быть Instagram Льва Яшина (фото)
Роналду прогулялся по Мадейре с Криштиану-младшим (фото)
Экс-чемпиону России, застрявшему в Болгарии, окажут помощь
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь