Стадион «Лужники» вошел в число претендентов на звание лучшей арены по версии газеты Marca

«Лужники», вместимость которых составляет 81 тыс. человек, были реконструированы к чемпионату мира 2018 года. Первый матч на обновленной арене состоялся в ноябре 2017 года, в нем сборная России в контрольном матче проиграла команде Аргентины (0:1). Арена принимала матч открытия и финал чемпионата мира 2018 года. Из клубов в «Лужниках» в последний раз играл ЦСКА в рамках группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.