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22:08 (мск), источник: ТАСС

Стадион «Лужники» вошел в число претендентов на звание лучшей арены по версии газеты Marca

ТАСС, 6 мая. Московский стадион «Лужники» вошел в число претендентов на звание лучшей футбольной арены по версии испанской газеты Marca.

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Источник: РИА "Новости"

Голосование проводится на официальном сайте издания. Всего в число претендентов вошли 40 стадионов.

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Среди номинантов представлены такие арены, как «Сантьяго Бернабеу» (домашний стадион мадридского «Реала»), «Камп Ноу» («Барселона»), «Энфилд» («Ливерпуль»), «Олд Траффорд» («Манчестер Юнайтед»), «Уэмбли» (сборная Англии), «Сан-Сиро» («Интер» и «Милан»), «Ювентус Стэдиум» («Ювентус»), «Альянц-Арена» («Бавария»).

Ранее Marca провела голосование за лучшую эмблему футбольного клуба, в котором логотип московского ЦСКА занял девятое место.

«Лужники», вместимость которых составляет 81 тыс. человек, были реконструированы к чемпионату мира 2018 года. Первый матч на обновленной арене состоялся в ноябре 2017 года, в нем сборная России в контрольном матче проиграла команде Аргентины (0:1). Арена принимала матч открытия и финал чемпионата мира 2018 года. Из клубов в «Лужниках» в последний раз играл ЦСКА в рамках группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

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