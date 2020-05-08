ФИФА объявила о введении пяти замен по ходу матчей до конца 2020 года

Источник: Sport24

В целях избежания затяжки времени одна команда в течение матча сможет лишь трижды прервать игру, чтобы поменять футболистов, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Решение о целесообразности применения такой поправки в правила будет приниматься организаторами каждого турнира индивидуально.

Позднее IFAB и ФИФА определят, небходимо ли продлевать правило о пяти заменах на 2021 год.

Практически все национальные первенства приостановлены из-за пандемии коронавируса. Первым из европейских топ-чемпионатов сезон возобновит Бундеслига. Игры 26-го тура там пройдут уже 16 мая.