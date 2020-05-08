ФИФА объявила о введении пяти замен по ходу матчей до конца 2020 года
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил предложение ФИФА о введении пяти замен по ходу матчей до конца 2020 года.
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил предложение ФИФА о введении пяти замен по ходу матчей до конца 2020 года.
В целях избежания затяжки времени одна команда в течение матча сможет лишь трижды прервать игру, чтобы поменять футболистов, сообщается на официальном сайте ФИФА.
Решение о целесообразности применения такой поправки в правила будет приниматься организаторами каждого турнира индивидуально.
Позднее IFAB и ФИФА определят, небходимо ли продлевать правило о пяти заменах на 2021 год.
Практически все национальные первенства приостановлены