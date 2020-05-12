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12:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

УЕФА: Отбор в еврокубки никто не отменял. Решение по Лиге наций — 27 мая

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не отменял отборочные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщили «СЭ» в Ньоне.

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Источник: Спорт-Экспресс

Кроме того, футбольные чиновники не стали комментировать итоги заседания рабочей группы с участием представителей УЕФА, Ассоциации европейских клубов и Ассоциации европейских футбольных профессиональных лиг, которые рассматривали возможность проведения отборочных матчей чемпионата Европы среди молодежных сборных и игр Лиги наций.

— Что касается вашего вопроса о заседании рабочей группы и решениях, предлагаем дождаться заседания исполкома УЕФА 27 мая, — заявили «СЭ» в Ньоне. — По поводу второго вопроса о возможной отмене отборочных матчей сообщаем следующее. УЕФА никогда не изучал возможность лишения чемпионов стран их права попытаться пройти отбор в групповой турнир Лиги чемпионов через выступления на футбольном поле. Мы хотим уточнить, что в настоящее время УЕФА только следит за развитием ситуации и потенциальным влиянием на формат отборочных турниров клубных соревнований следующего сезона. На данный момент нет никаких конкретных вариантов формата отбора в еврокубки. (Александр Бобров).

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