УЕФА: Отбор в еврокубки никто не отменял. Решение по Лиге наций — 27 мая

Кроме того, футбольные чиновники не стали комментировать итоги заседания рабочей группы с участием представителей УЕФА, Ассоциации европейских клубов и Ассоциации европейских футбольных профессиональных лиг, которые рассматривали возможность проведения отборочных матчей чемпионата Европы среди молодежных сборных и игр Лиги наций.

— Что касается вашего вопроса о заседании рабочей группы и решениях, предлагаем дождаться заседания исполкома УЕФА 27 мая, — заявили «СЭ» в Ньоне. — По поводу второго вопроса о возможной отмене отборочных матчей сообщаем следующее. УЕФА никогда не изучал возможность лишения чемпионов стран их права попытаться пройти отбор в групповой турнир Лиги чемпионов через выступления на футбольном поле. Мы хотим уточнить, что в настоящее время УЕФА только следит за развитием ситуации и потенциальным влиянием на формат отборочных турниров клубных соревнований следующего сезона. На данный момент нет никаких конкретных вариантов формата отбора в еврокубки. (Александр Бобров).