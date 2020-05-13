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09:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси и Роналду не вошли в сборную лучших исполнителей штрафных по версии Sport360

На сайте Sport360 представлена версия символической сборной лучших исполнителей штрафных в истории футбола.

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19
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Лучшим исполнителем штрафных ударов среди вратарей стал Рожерио Сени.

Защитники — Роберто Карлос, Синиша Михайлович, Роналд Куман, Дарио Срна.

Полузащитники: Роналдиньо, Зико, Жуниньо, Дэвид Бекхэм.

Нападающие: Диего Марадона, Пеле.

Нападающий «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионель Месси, а также форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду не были включены в этот список. Ранее сообщалось, что Месси за 5 лет забил со штрафных больше, чем любая команда из топ-5 лиг Европы.

На данный момент из-за пандемии коронавируса практически во всём мире приостановлены чемпионаты.

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