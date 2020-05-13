Месси и Роналду не вошли в сборную лучших исполнителей штрафных по версии Sport360

Нападающий «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионель Месси, а также форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду не были включены в этот список. Ранее сообщалось, что Месси за 5 лет забил со штрафных больше, чем любая команда из топ-5 лиг Европы.