Месси и Роналду не вошли в сборную лучших исполнителей штрафных по версии Sport360
На сайте Sport360 представлена версия символической сборной лучших исполнителей штрафных в истории футбола.
На сайте Sport360 представлена версия символической сборной лучших исполнителей штрафных в истории футбола.
Лучшим исполнителем штрафных ударов среди вратарей стал Рожерио Сени.
Защитники — Роберто Карлос, Синиша Михайлович, Роналд Куман, Дарио Срна.
Полузащитники: Роналдиньо, Зико, Жуниньо, Дэвид Бекхэм.
Нападающие: Диего Марадона, Пеле.
Нападающий «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионель Месси, а также форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду не были включены в этот список. Ранее сообщалось, что Месси за 5 лет забил со штрафных больше, чем любая команда из топ-5 лиг Европы.
На данный момент