СМИ: ФИФА не будет определять лучшего футболиста сезона-2019/20 из-за пандемии

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ТАСС, 13 мая. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не определять лауреатов наград The Best FIFA Football Awards из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Во время церемонии The Best FIFA Football Awards вручаются награды лучшему футболисту сезона, вратарям мужских и женских команд, тренерам мужских и женских команд, футболистке, автору лучшего гола, фанатам, приз за честную игру (фейр-плей), определяются мужская и женская команды сезона. Церемония была запланирована на сентябрь.

С 1991 по 2009 год ФИФА вручала ежегодную награду «Игрок года», ее обладатель определялся по итогам голосования главных тренеров и капитанов национальных футбольных сборных. В 2010 году ФИФА и редакция французского издания France Football — учредителя престижной индивидуальной награды «Золотой мяч» (присуждается по итогам опроса журналистов из разных стран) — договорились об объединении двух премий. В 2010—2015 гг. вручалась единая награда, получившая название «Золотой мяч ФИФА». В 2016 году ФИФА и France Football прекратили сотрудничество.

После этого ФИФА по итогам прошедшего сезона стала ежегодно вручать премию The Best FIFA Football Awards. Первые две первые церемонии — по итогам сезонов-2015/16 и 2016/17 — состоялись в январе и октябре 2017 года соответственно. Оба раза лучшим футболистом был признан португалец Криштиану Роналду. По итогам сезона-2017/18 награду лучшего игрока получил хорват Лука Модрич, по итогам сезона 2018/19 — аргентинец Лионель Месси.

Из-за пандемии коронавируса приостановлены розыгрыши еврокубков и большинства европейских футбольных чемпионатов. 16 мая возобновится чемпионата Германии. Чемпионат Франции завершен досрочно, клуб «Пари Сен-Жермен» был объявлен чемпионом.