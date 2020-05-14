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12:09 (мск), источник: Чемпионат.com

10 известных безработных футболистов. Пятеро из них играли в РПЛ

Может, кто-то ещё вернётся в нашу лигу?

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Источник: Чемпионат.com

Пандемия не щадит мировой футбол. Клубы теряют выручку, а футболисты серьёзные проценты в зарплатах. Очевидно, что после окончания карантина некоторые игроки вообще станут свободными агентами.

Сейчас хуже только тем, кто и так без работы. Рассказываем о лучших из них.

Дэниел Старридж, 30 лет

Последний клуб: «Трабзонспор»

Цена на Transfermarkt: 8 млн евро

Казалось, после отъезда из «Ливерпуля» в Турцию у Старриджа только начала налаживаться карьера. За 16 матчей в «Трабзонспоре» он забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Форвард набрал отличную форму, но вскоре наступил на те же грабли — Дэниел опять попался на сливе инсайдов по трансферам. На этот раз он не отделался 6 неделями дисквалификации (4 из которых условно). Дэниеэл получил бан до 17 июня и штраф в размере 150 тыс. фунтов. Впрочем, затем игрок поступил по-мужски: в начале марта он разорвал контракт с клубом, чтобы не получать зарплату, пока не играет.

Жусилей, 32 года

Последний клуб: «Сан-Паулу»

Цена на Transfermarkt: 2,4 млн евро

Практически весь прошлый год бывший полузащитник «Анжи» просидел на скамейке «Сан-Паулу». За свой клуб в сезоне-2019 футболист сыграл лишь 5 матчей. Минувшей зимой Жусилей мог перебраться в «Васко да Гама», однако переговоры в итоге сорвались. По мнению бразильца, у клуба просто не хватило средств, чтобы за него заплатить. В результате в феврале хавбек решил разорвать контракт с «Сан-Паулу».

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Иван Стринич, 32 года

Последний клуб: «Милан»

Цена на Transfermarkt: 2,4 млн евро

Хорватский левый защитник без клуба уже почти год. Перед стартом сезона-2018/2019 у Стринича, только подписавшего контракт с «Миланом», обнаружили серьёзные проблемы с сердцем. Из-за недуга защитник даже был вынужден ненадолго приостановить карьеру. А когда он вернулся, то оказался не нужен «россонери». За «Милан» Стринич так и не сыграл, а в августе 2019 года расторг с клубом контракт. О завершении карьеры хорват не заявлял, так что его возвращения в футбол ещё возможно.

Роберт Мак, 29 лет

Последний клуб: «Коньяспор»

Цена на Transfermarkt: 1,6 млн евро

После ухода из «Зенита» Роберт Мак толком и не успел поиграть за «Коньяспор». Спустя два месяца после подписания контракта с турецким клубом словацкий футболист разорвал соглашение.

«Роберт Мак сообщил клубу, что он беспокоится о своей семье из-за эпидемии коронавируса, в период карантина он хотел бы быть с близкими. Клуб принял просьбу Мака расторгнуть его контракт», — объяснил решение игрока «Коньяспор».

Сейду Думбия, 32 года

Последний клуб: «Сьон»

Цена на Transfermarkt: 1,2 млн евро

Думбия покинул швейцарский клуб со скандалом. В марте «Сьон» по почте отправил своим игрокам новые договоры. Соглашения содержали пункт о значительном снижении зарплаты на время карантина — до 12 350 швейцарских франков (€ 11 700). Думбия, как и многие его партнёры по команде, отказался подписывать новый контракт и в итоге остался без клуба. В своём «инстаграме» Сейду написал, что «Сьон» уведомил его о разрыве контракта через WhatsApp. Теперь Думбия активно ищет себе новый клуб. Ивуариец даже не исключает своего возвращения в ЦСКА.

Джон Оби Микел, 33 года

Последний клуб: «Трабзонспор»

Цена на Transfermarkt: 1,2 млн евро

Спустя две недели после того, как «Трабзонспор» покинул Старридж, с турецким клубом разорвал контракт и другой бывший игрок «Челси» Джон Оби Микел. Как известно, Турция продолжала чемпионат во время эпидемии, когда большинство турниров уже было приостановлено. За это нигериец нещадно раскритиковал клуб, турецкие власти и местную федерацию футбола и заявил, что не собирается играть. Вскоре он разорвал контракт с «Трабзонспором» и вернулся домой в Англию. Когда же и в Турции чемпионат приостановили, Микел заявил, что возвращаться не собирается.

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Инъяцио Абате, 33 года

Последний клуб: «Милан»

Цена на Transfermarkt: 800 тыс. евро

Ветеран «Милана» Инъяцио Абате покинул итальянский клуб летом 2019 года. Осенью подписать защитника планировали «Спортинг», «Брешиа» и «Аль-Гарафа», однако от всех предложений Абате отказался. Кроме того, на несколько месяцев защитник даже приостановил карьеру сославшись на физические проблемы. К концу года игрок пришёл в форму, но клуб пока себе так и не нашёл. Сейчас игрок продолжает пытаться трудоустроиться, а помогает ему известный агент Мино Райола.

Сердар Таски, 32 года

Последний клуб: «Истанбул Башакшехир»

Цена на Transfermarkt: 550 тыс. евро

Бывший защитник «Спартака» из-за травм провёл за «Истанбул Башакшехир» лишь 5 матчей за 6 месяцев и в июле 2019 года покинул турецкий клуб. С тех пор интересных предложений о продолжении карьеры Таски не поступало. Сейчас он живёт и поддерживает форму в Штутгарте. Защитник планирует оставаться в профессиональном футболе ещё 3−4 года.

Макси Перейра, 35 лет

Последний клуб: «Порту»

Цена на Transfermarkt: 400 тыс. евро

Контракт уругвайского ветерана с «Порту» истёк летом 2019 года. Как только Перейра стал свободным агентом, его захотел заполучить «Риу Аве». Однако сделка в итоге не состоялась. Тем не менее защитник не зарекался об окончании карьеры. Возможно, после окончания карантина мы ещё увидим Макси, доигрывающего в каком-нибудь португальском или уругвайском аутсайдере.

Алекс Сонг, 32 года

Последний клуб: «Сьон»

Цена на Transfermarkt: 400 тыс. евро

Одноклубника Сейду Думбия Алекса Сонга ждала та же участь. После того как бывший полузащитник «Рубина» отказался подписывать со «Сьоном» новое соглашение, с ним разорвали контракт. Может, теперь футболисту тоже стоит задуматься о возвращении в РПЛ?

Бонус: Фабиу Коэнтрау, 32 года

Последний клуб: «Риу Аве»

Не рассказать о португальском защитнике мы не могли. Но и включить его в топ тоже нельзя. Ведь до сих пор точно не ясно, завершил карьеру Коэнтрау или нет. С «Риу Аве» Фабиу расторг контракт ещё в июле 2019 года. Чуть позже он мог перейти в греческий ПАОК, однако в последний момент трансфер сорвался из-за семейных обстоятельств. С тех пор Коэнтрау без клуба. В январе он выступал в суде по делу об атаке на базу «Спортинга» (Коэнтрау играл за «Спортинг», когда произошёл этот инцидент). На вопрос о профессии португалец ответил: «Я футболист, завершивший карьеру». Однако радиостанция Renascenca сообщила, что после заседания он опроверг свои слова. А изданию Tribuna Expresso игрок заявил, что готов принять новый вызов. Коэнтрау не перестаёт удивлять.

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