«В “Анжи” я был очень счастлив». Роберто Карлос поздравил махачкалинский клуб

Источник: AP 2020

«Анжи» в «Твиттере» опубликовал видео, записанное Карлосом. «С днём рождения, “Анжи” Махачкала! В этом клубе я провёл очень хорошие три года, был очень счастлив. Поздравляю! Целую болельщиков, целую Махачкалу!» — сказал бразилец.

Роберто Карлос стал игроком «Анжи» в 2011 году, в чемпионате России провёл за команду 25 матчей. Был временным помощником исполняющего обязанности главного тренера команды. В 2012 году был назначен директором команды.