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19:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«В “Анжи” я был очень счастлив». Роберто Карлос поздравил махачкалинский клуб

Бывший защитник «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос поздравил махачкалинский клуб, которому в этом году исполняется 29 лет.

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Источник: AP 2020

«Анжи» в «Твиттере» опубликовал видео, записанное Карлосом. «С днём рождения, “Анжи” Махачкала! В этом клубе я провёл очень хорошие три года, был очень счастлив. Поздравляю! Целую болельщиков, целую Махачкалу!» — сказал бразилец.

Роберто Карлос стал игроком «Анжи» в 2011 году, в чемпионате России провёл за команду 25 матчей. Был временным помощником исполняющего обязанности главного тренера команды. В 2012 году был назначен директором команды.

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Летом 2013 года владелец «Анжи» Сулейман Керимов принял решение сменить вектор развития, и команду покинули все приглашённые звёзды. Нынешний сезон «Анжи» завершил с финансовыми трудностями в зоне «Юг» ПФЛ.

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19:41 (мск)© Piter.tv
Анжи
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