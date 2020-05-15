«1,7 миллиарда за показ матчей РПЛ — потолок». Яркое интервью Стогниенко

Источник: Спорт-Экспресс

Карантин

— Как жизнь карантинная?

— Первые дни вообще ничего не хотелось. Лежал на диване, уткнувшись в телевизор. Дрыхнуть мог до одиннадцати. Потом надоело. Понял — начинаю расползаться, нужно себя растрясти. Стал просыпаться пораньше, купил велотренажер, занялся изучением сербохорватского языка.

— Какой вы молодец.

— К кино охладел. Если поначалу с женой фильмы смотрели безостановочно, то сейчас уже по чуть-чуть. Одну серию, вечерком. А со старшей дочкой — «Гарри Поттера», «Властелина колец», но тоже умеренно, по 40 минут в день. На работу езжу раз в неделю, у нас сменный график. Летучки проводим через Zoom.

— Если б не изоляция, велотренажер никогда бы не купили?

— Почему? Давно хотел приобрести. У спортивных журналистов он не превратится в вешалку. Мы много футбола смотрим — ну и совмещай приятное с полезным. Пока идет трансляция, сиди, крути педали. Чтобы жирок прогнать — то, что надо!

— Вес на карантине набрали?

— Наоборот! Скинул четыре килограмма! Еще бы пятерку сбросить — вообще супер. Мой тренер по боксу говорит, что лет с 35-ти вес зависит не от нагрузки, а от диеты. Обмен веществ уже не очень хороший. Поэтому, даже если ударно тренироваться, но лопать все подряд, вряд ли похудеешь. Честно скажу, для меня это проблема.

— Вот бы не подумал.

— Я обожаю сладкое и печеное. Правда, сейчас, когда практически безвылазно сижу дома, стал меньше есть и того, и другого. Обычно пробегаешь мимо палатки, шоколадку ухватил и дальше летишь счастливый. А теперь где ухватишь? Нужно специально в магазин идти, надевать маску, перчатки…

— Боксом вы уже пять лет занимаетесь. Груша в квартире висит?

— Нет, но тренировки продолжаются. Каждый день, через Zoom. Пресс, отжимания, бой с тенью… Нагрузка не Бог весть какая, но хоть что-то.

— А чем привлек сербохорватский?

— Мне интересно все, что связано с бывшей Югославией. А тут поймал себя на мысли — конечно, нам сегодня тоскливо. Но месяца через три, когда жизнь войдет в привычную колею, будем жалеть, что неразумно использовали кучу свободного времени. Вот и решил выучить язык. Для начала полез в интернет, чтобы выяснить, сколько стоит онлайн-урок сербохорватского. Оказалось — 750 рублей!

— Гуманно.

— Для сравнения — испанский обойдется почти в два раза дороже. Дает уроки милая девушка Звездана из Нови-Сада. Язык непростой, то, что похож на русский, не сильно помогает. Слова-то понять легко, а грамматические конструкции совсем другие.

— Дочкам сколько лет?

— Кате — 11, Оле — 3. Невероятно разговорчивые.

— Есть в кого.

— Не забывайте, у меня мама — учитель, а дедушка — генерал. Громкий командный голос — это у нас семейное. Катя в год бойко заговорила! Оля тоже ввернуть может. На днях поругали, ну и выдала в ответ: «А ты злая вонючка!» Наверное, услышала где-то и запомнила.

— У кого-то в изоляции семейная жизнь резко дает трещину.

— Я читал, что в этот период возросло количество скандалов, разводов. Но мы с женой на карантине ни разу не поссорились. Разумеется, как у всех в браке, сложные моменты случались — но давно. С тех пор все решаем мирно.

Мечта

— К маскам и перчаткам уже привыкли?

— На мой взгляд, все это лишнее. Вот в чем смысл перчаток? Врачи говорят — нельзя трогать лицо. Но что мешает в перчатках нос почесать? Ты же не меняешь их каждые десять минут. Главное в нынешней ситуации — руки мыть регулярно! Что касается маски, то понимаю, когда ее в помещении носят. Но на улице-то зачем? Только кислород себе ограничиваешь! У меня в маске через десять минут начинает страшно болеть голова — из-за недостатка воздуха.

— Как же быть?

— Надеваю возле магазина, быстренько складываю в тележечку все, что нужно, оплачиваю — и на выход.

— Машиной вы так и не обзавелись?

— Нет. У жены есть маленький Nissan. А мне и самоката хватает.

— На нем и на работу добираетесь?

— Ну, нет! Пользуюсь общественным транспортом. Или такси.

— В метро-то не докучают?

— Вы переоцениваете мою публичность. Я же не Юра Дудь и не Вася Уткин. Да, иногда пристают люди, которым охота поговорить о футболе. Но в основном все доброжелательно. Кто-то просит сфотографироваться, кто-то руку пожать. Что мне, трудно?

— Последняя попытка сесть за руль?

— Десять лет назад. Побывав в ЮАР перед чемпионатом мира, понял, что своим ходом передвигаться там опасно. Вернулся в Москву, полгода занимался с инструктором, получил права. Но в ЮАР они не понадобились. Во время турнира ВГТРК арендовала для комментаторов машины с местными водителями. Так что с 2010-го за рулем не сидел.

— Никакого желания?

— Абсолютно. Не скажу, что принципиально хожу пешком. Тут вопрос потребности. Допустим, на машину мне денег жалко. Новый iPhone за 80 или сколько там тысяч тоже никогда не хотелось. А вот плеер, который проигрывает файлы в форматах FLAC, APE, пошел и купил. Дорогая штука!

— Неужели?

— Цена на некоторые модели доходит до полумиллиона рублей! Я, конечно, взял подешевле. Плюс наушники.

— Особенные?

— Да. Чтобы звук был высочайшего качества, нужны не просто затычки в уши. В общем, влетело в копеечку, но я не жалею. Вы даже не представляете, какой кайф теперь слушать музыку!

— Остались еще бытовые мечты?

— В прошлом году соседи по даче родителей продавали участок. У меня после чемпионата мира были небольшие сбережения, и я эти шесть соток купил. Домик скромный, но меня устраивает. Единственное — хочу выстроить комплекс дачной кухни. Чтобы под одним навесом стояли мангал, печка с казаном и тандыр.

— Ого.

— Надо тщательно все продумать, расчертить, с печниками посоветоваться, да и денег подкопить. Лет в 17, когда родители таскали с собой на дачу, я ее проклинал. Интересы были совершенно другие — футбол, пиво, девчонки. Но сейчас, к сорока годам, хочется куда-то корни пустить, грядку вскопать. Почувствовать — вот он, кусочек своей земли.

Аршавин

— Если б не коронавирус, матчи Евро-2020 вы бы комментировали на канале «Россия-1»?

— Да. Я уже вне штата ВГТРК, но с руководством отношения великолепные, продолжаем сотрудничать. Меня и на Олимпиаде в Токио планировали задействовать.

— На «Матч ТВ» зарплаты урезали на 20 процентов. А на Okko Sport?

— Оклады мы не снижали. Но доходы все равно упали, потому что значительная часть выплат — премии за репортажи. А их количество резко сократилось. При этом ежедневно у нас что-то выходит в эфир — либо программа, либо архивные матчи.

— Самый эпический из тех, что на карантине отработали под «картинку»?

— 2009-й, «Ливерпуль» — «Арсенал» — 4:4. Матч имени Аршавина. Если голы его прекрасно помнил, то подробности самой игры выветрились из памяти. А здесь увидел и был потрясен.

— Чем?

— «Ливерпуль» играл на порядок лучше, в первом тайме соперника разрывал. Скорости бешеные, никакого ощущения, что прошло 11 лет. Я не очень люблю комментировать архивные матчи, но этот пролетел на одном дыхании. Море опасных моментов, борьба на каждом участке поля, минимум фолов и свистков арбитра. Еще поразил Фернандо Торрес. Я уже забыл, насколько крутым он был форвардом. Какая нацеленность на ворота! Что-то невероятное! Удивительно, что сдулся так быстро.

— Бог с ним, с Торресом. Есть объяснение, почему Аршавин в «Арсенале» увял?

— Мне кажется, вопрос мотивации. Сначала играл здорово, стремился доказать, что он звезда европейского уровня. Года через полтора стал сдавать. Вспоминаю его последний сезон в Англии. Я комментировал какой-то матч «Арсенала», команда проигрывала, и Венгер выпустил Аршавина на замену. Минут на двенадцать. Сразу бросилось в глаза, что происходящее на поле не вызывает у Андрея особого интереса, ему уже ничего не хочется.

— Кстати! Кто вам больше нравится как эксперт — Аршавин, Быстров или Шалимов?

— Конечно, Аршавин! В студии он очень хорош. Карпин в этой роли смотрелся еще ярче. Для меня из футбольных экспертов Валерий Георгиевич и Андрей — вне конкуренции. С огромным отрывом! Знаете, кто бы мог составить им компанию?

— Кто же?

— Вася Березуцкий! Мне кажется, он просто создан для такой работы. Язык подвешен, с юмором. Да и брата можно было бы попробовать, хотя Леша посдержаннее.

— Как вам пассаж Шалимова про дармоедов?

— Я вам так скажу. Мне было бы любопытно узнать мнение Шалимова об «Интере» 90-х, где он играл. А в других сферах могу и без него разобраться. Впрочем, сегодня все «эксперты» — в политике, экономике, вирусологии… Вот только слушать надо профессионалов.

Мафиози

— Как считаете, Чалов в АПЛ потянет?

— Если будет играть, как в прошлом сезоне, — почему нет? Парень техничный, видит поле, с холодной головой. Ему бы резкости побольше… Во время английской командировки мы снимали сюжет про «Кристал Пэлас» и убедились, что к Федору действительно был интерес. Разговаривали и с Ходжсоном, главным тренером, и с болельщиками — все в курсе, кто такой Чалов.

— За какой английской командой в этом сезоне наблюдаете с особенным удовольствием?

— Приятное впечатление производит «Шеффилд Юнайтед». В составе одни британцы, но смотрятся бодренько. «Лестер» тоже в порядке. Мне и город понравился. Симпатичный, уютный. Я брал интервью у мэра Лестера. Нормальный мужик, футбол обожает. Потом на рынок заглянули, по центру прошлись. Я сказал: «Дарю лайфхак! Меняйте плитку каждый месяц!» Мэр так и не понял, к чему клоню.

— Своя «Уфа» в АПЛ присутствует?

— Разумеется. «Бернли», например. О-о-очень скучная команда. Вообще-то к «Уфе» я симпатией отношусь.

— Я тоже. Но смотреть на ее игру невыносимо.

— Зато с точки зрения менеджмента там многое делается грамотно. В отличие от других клубов, у которых финансовые возможности гораздо мощнее. А игра… Ну да, скучноватая. Если соперников она раздражает, хотите выпроводить «Уфу» в ФНЛ — пожалуйста, обыграйте! Не в силах — свободны! Футбол — он ведь как жизнь.

— В смысле?

— Она не должна быть все время красивой. Достаточно, чтобы была качественной. Так и с футболом. Но «Бернли» — команда катастрофически унылая и бестолковая. Тем не менее, демонстрирует неплохие результаты, сейчас на 10-м месте.

— У какого тренера АПЛ вам бы хотелось взять интервью?

— У Моуринью. Он прикольный.

— Это аргумент.

— Гвардьола — человек закрытый. Как и Клопп, хотя изображает из себя душку. Думаю, ни тот, ни другой не будут откровенничать с журналистом из России. А Моуринью любит порисоваться, из него наверняка можно вытянуть что-то небанальное. Хотя сегодня как тренер он уступает и Гвардьоле, и Клоппу. Если же выйти за рамки АПЛ, я бы с удовольствием поговорил с Симеоне.

— Понимаю вас.

— Из тренеров — это мой кумир. Мужик нереально крутой, сумасшедший мотиватор, умеющий выжимать максимум из своих игроков. Плюс одевается стильно. Как же он был похож на мафиози, когда с зализанными назад волосами облачался в черный костюм!

— О чем спросили бы?

— Мне рассказывали, что Диего никогда не менялся майками после матчей сборной. Объяснял так: игра за национальную команду — величайшая честь, поэтому футболку свою никому нельзя отдавать. Я бы расширил тему и уточнил — есть ли у него незыблемые принципы на клубном уровне?

— Вам нравится, как играет «Атлетико»?

— Конечно! Хотя понятен гнев болельщиков «Ливерпуля», который «Атлетико» выбил из Лиги чемпионов в своей гаденькой манере. Симеоне оборонялся-оборонялся, а потом ошибка соперника — гол. Следом еще два. И все, до свидания. Да, это мерзотный стиль Диего. Но стиль!

— Как сформулировали.

— Когда слышу про «антифутбол», «автобусы» и прочую чепуху, сразу передергивает. Если футбол эффективен, приносит результат — значит, там уже есть, чем любоваться. С моей точки зрения 10 голов, забитых в матче, говорят о том, что в защите бардак. Когда же при организованной игре в обороне тебе удается сделать волшебное касание и забить — это высший пилотаж.

— Кто еще из тренеров вам интересен?

— Роджерс. В «Ливерпуле» до титула не дотянул, а в «Лестере» хорошо работает. Была в этом сезоне смешная история. После победного матча с «Арсеналом» брал в прямом эфире у Роджерса интервью. Стою с микрофоном, мысленно проговариваю вопрос, порядок слов, произношение. Подходит, и я выдаю: «Брендан, вы ожидали от “Ливерпуля” такой игры?».

— А он?

— Поднимает глаза: «Вообще-то сегодня мы с “Арсеналом” играли…» Ёшкин кот! Выскочил «Ливерпуль» из-под сознания! Но Роджерс нормально отреагировал. Понятно — оговорился человек, с кем не бывает.

— Карпин в подобной ситуации мог бы и послать.

— Едва ли. Это раньше Валерий Георгиевич был резковат. С возрастом стал проще относиться к таким вещам, принял правила игры.

Телеконтракт

— Лучшим игроком АПЛ этого сезона кто-то признал Хендерсона, кто-то — Мане. За кого проголосовали бы вы?

— За Трента. На мой взгляд, сейчас именно он в АПЛ — игрок номер один. При том, что и Вайналдум, и Хендерсон — тоже ключевые фигуры в «Ливерпуле», через них строится игра. Но Трент фантастически хорош.

— На днях появилась информация, что сезон в АПЛ возобновится 12 июня. Есть уверенность, что так и будет?

— Здесь все зависит от позиции английских властей, дадут ли они послабления. Я настроен оптимистично. И лига, и клубы мечтают доиграть чемпионат. Возможно, матчи начнутся не 12 июня, а 19-го. Лишь бы не случилось второй волны коронавируса.

— Вы понимаете, почему большинство руководителей клубов РПЛ высказались за приостановку сезона?

— Нет. Смотрите — почему «Аякс» спокойно отреагировал на то, что в Голландии сезон уже закрыли? Да потому что от телевидения клуб получает 10 миллионов евро в год, к тому же основную часть этой суммы уже выплатили. То есть, потери составят 2−3 миллиона. А доходы «Аякса» от продажи футболистов за последние пять лет — 200 миллионов! Отсюда вывод: кадры — вот главный актив клуба! Для него важнее, чтобы игроки были здоровы, а не доигровка.

— Ясно.

— Почему хотят доигрывать в Англии и Германии? Потому что там клубам нужно зарабатывать, у них над головой гигантские телеконтракты. А логику наших клубов уловить сложно. У нас много странного. Зачем расширять РПЛ до 18 команд? Почему в ФНЛ решили не возобновлять сезон, да еще отменили стыковые матчи?

— Как полагаете, доиграют в РПЛ несчастные 8 туров?

— Я очень на это надеюсь. Думаю, руководство просто ждет сигнала сверху.

— Леонид Федун называет наш телеконтракт «оскорбительно маленьким». Валерий Газзаев твердит, что стоимость телевизионных прав должна быть в сотни раз выше. Объективная цена российскому футболу?

— В чем проблема нашего футбола? Тратит он по законам капиталистического рынка, а зарабатывает чаще всего — как при социализме. Пользуясь господдержкой. Если говорить о телеконтракте, я не вполне понимаю, кто должен обеспечивать его стоимость.

— Телевидение.

— А у него откуда деньги? Болельщики не хотят платить за просмотр матчей РПЛ. Сейчас, если называть вещи своими именами, «Газпром-медиа» через телевидение субсидирует наши клубы. Как это выглядит в качестве телепродукта? Есть хорошие игры. К сожалению, их не очень много. Если в РПЛ увеличить количество команд, уровень футбола не вырастет точно.

— Нынешний контракт телевидения с РПЛ — 1,7 миллиарда рублей в год. Это потолок?