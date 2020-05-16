Александр Алиев дебютирует в боксе 29 мая

Алиев наиболее известен по выступлению за киевское «Динамо», цвета которого защищал с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 год. Также Александр два сезона играл в России — за «Локомотив» и «Анжи». В сборную Украины экс-полузащитник вызывался с 2008 по 2012 год.