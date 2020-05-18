Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Байер
Футбол. Зарубежный
17.05
Белшина
Витебск
11
Футбол. Зарубежный
17.05
Кельн
Майнц
22
Футбол. Зарубежный
17.05
Динамо Мн
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
17.05
Рух
Смолевичи
00
Футбол. Зарубежный
17.05
Унион Б
Бавария
02
Все события
Фоторепортажи
24Формуле-1 70 лет
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
20:02 (мск), источник: БЕЛТА

В Мингорисполкоме рассказали, каким будет национальный футбольный стадион

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком в своем официальном Telegram-канале рассказал о строительстве национального футбольного стадиона в Минске. Его планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году, сообщает БЕЛТА.

Наверх

«В архитектурной концепции стадиона так же, как и у здания бассейна международного стандарта, прослеживается тема дружбы Беларуси и Китая. Красно-белый цвет и зеленая территория отражают национальный стиль и природные особенности Беларуси. А плавающие линии изогнутого фасада соединяют два дружественных государства и символизируют инициативу «Пояс и путь», — отметили в пресс-службе Мингорисполкома.

Футбольное поле выполнят в соответствии с требованиями ФИФА. Его размеры будут 105×68 м, а со вспомогательной зоной — 125×85 м. Вместимость нового спортивного объекта — 33 тыс. зрителей. Трибуны будут двухъярусными, между ними разместится VIP-зона со скайбоксами. Для ухода за натуральным травяным покрытием предусмотрят систему автоматического полива и подогрев.

Инфраструктура для спортсменов будет включать раздевалки, комнату для разминки, пункт допинг-контроля.

Общая площадь объекта составит 48 тыс. кв.м, его высота — 38,6 м.

 Гороскоп на май 2020
В США хотят сделать специальные улицы для стритрейсинга
Семак по-прежнему главный. Вернет ли теперь «Зенит» Кокорина
«Спартак» отдал за Соболева больше первоначальной суммы выкупа
Майк Тайсон рассказал, как однажды подрался в тюрьме
Нападающий «Зенита» прокомментировал интерес со стороны «Наполи»
Лидер сборной России рассказала об отношении к Губерниеву
Чемпионат Шотландии завершен. «Селтик» - чемпион 9-й раз подряд
Путин поздравил Загитову с 18-летием
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь