В Мингорисполкоме рассказали, каким будет национальный футбольный стадион
18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком в своем официальном
18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком в своем официальном
«В архитектурной концепции стадиона так же, как и у здания бассейна международного стандарта, прослеживается тема дружбы Беларуси и Китая.
Футбольное поле выполнят в соответствии с требованиями ФИФА. Его размеры будут 105×68 м, а со вспомогательной зоной — 125×85 м. Вместимость нового спортивного объекта — 33 тыс. зрителей. Трибуны будут двухъярусными, между ними разместится
Инфраструктура для спортсменов будет включать раздевалки, комнату для разминки, пункт
Общая площадь объекта составит 48 тыс. кв.м, его высота — 38,6 м.