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23:22 (мск), источник: ТАСС

В FIFPro считают неприемлемым наказание футболистов за нежелание играть во время пандемии

ТАСС, 20 мая. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) считает неприемлемым возможное наказание футболистов, которые опасаются играть во время пандемии коронавируса. Комментарий генерального секретаря FIFPro Йонаса Баера-Хоффманна приводит газета L'Equipe.

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Ранее нежелание принимать участие в тренировках из-за пандемии выразил капитан английского «Уотфорда» Трой Дини, а также несколько других футболистов. В команде выявлено три случая заражения коронавирусом. Дини отказывается выступать в связи с опасениями за здоровье пятимесячного сына.

«Трой Дини — это игрок, который имеет полностью обоснованные опасения и старается уберечь свою семью, — заявил в ходе видеоконференции с игроками Баер-Хоффманн. — Мы находим неприемлемым давление на игроков, а также санкции по отношению к ним. Мысль, что кто-то может пострадать за желание уберечь здоровье своей семьи во время пандемии, является бесчеловечной».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире зарегистрировано почти 5 млн случаев заражения, более 324 тыс. человек скончались.

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