В FIFPro считают неприемлемым наказание футболистов за нежелание играть во время пандемии

Ранее нежелание принимать участие в тренировках из-за пандемии выразил капитан английского «Уотфорда» Трой Дини, а также несколько других футболистов. В команде выявлено три случая заражения коронавирусом. Дини отказывается выступать в связи с опасениями за здоровье пятимесячного сына.

«Трой Дини — это игрок, который имеет полностью обоснованные опасения и старается уберечь свою семью, — заявил в ходе видеоконференции с игроками Баер-Хоффманн. — Мы находим неприемлемым давление на игроков, а также санкции по отношению к ним. Мысль, что кто-то может пострадать за желание уберечь здоровье своей семьи во время пандемии, является бесчеловечной».