«Свет в конце туннеля увидим будущим летом». Вице-президент ФИФА о переходе на схему «весна-осень», возобновлении бундеслиги и вакцинации
Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и
Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и
— Большой футбол возвращается. Возобновился чемпионат Германии. Как вам первые игры? — вопрос Монтальяни.
— Матчи выглядят несколько странно без болельщиков. Особенно матчи лиги, которая славится посещаемостью. Но то, что чемпионат Германии возобновился, это очень положительный момент!
— Может ли бундеслига стать примером для остальных, чтобы и в другие страны как можно скорее вернулся футбол?
— Пример Германии очень положительный. Футбольной лиге удалось решить много вопросов и договориться с властями. Лига не могла просто взять и сказать, что завтра она возобновляет чемпионат. Было необходимо все организовать в соответствии с региональными и федеральными законами. Но нельзя забывать, что до пандемии профессиональная лига в Германии по уровню организации находилась на очень высоком уровне. Потому не следует давить на других ее примером или примером английского чемпионата, который тоже скоро, надеюсь, возобновится. Каждая лига должна постараться вернуться. Пусть и
— А когда вернутся соккер и МЛС?
— Я
— Когда могут стартовать международные матчи?
— В нашей конфедерации, надеюсь, в сентябре. В
— Как вы считаете, может, УЕФА стоит передумать и провести Евро-2020 не в 12 странах, а в одной или двух?
— Безусловно, решение за самим УЕФА. Полагаю, что его руководители, как и мы, внимательно изучают все происходящее и выбирают лучшие варианты — как и где провести турнир.
— Что сегодня для вас самое сложное?
— Неопределенность. Футбол развивался на протяжении ста с лишним лет. Фактически никто не ставил ему препоны и запреты. А сегодня сложилась такая ситуация, что мы не можем делать то, что привыкли делать. Нам сказали, что играть нельзя. Это решение органов здравоохранения и правительств. Это новый мир, новая действительность. Сложно сказать, что будет дальше. Непонятно, во что федерациям будет обходиться футбол в будущем, насколько подорожает содержание сборных. Как перемещаться между странами, насколько это подорожает? Каковы медицинские протоколы? Станет ли обязательной вакцинация? Эти вопросы сегодня беспокоят большинство президентов федераций и не дают им спать.
— Знаменитый теннисист Новак Джокович высказался против вакцинации.
— Конечно, и в футболе может возникнуть вопрос соблюдения гражданских прав. Но в итоге, если Новак или я захотим въехать в страну, а там по закону требуется документ о вакцинации, нас
— Как много клубов, на ваш взгляд, исчезнут с футбольной карты?
— Будут жертвы. Обязательно. Как и при любом кризисе. Точный процент не назову. Скорее, на любительском и полупрофессиональном уровне. Части клубов будет сложно выжить. Но большие клубы слишком велики, чтобы этот кризис их убил. Конечно, потребуется время для возвращения к нормальной жизни. Это произойдет постепенно — не по щелчку выключателя. Но в этой ситуации можно найти положительные стороны для индустрии футбола — нужно научиться жить в таких условиях, научиться управлять.
— Некоторое время назад ла лига высказала желание проводить некоторые матчи чемпионата Испании на территории США. Насколько это правильно?
— Есть такое понятие, как согласование. Нет ничего страшного в том, что люди хотят, чтобы их команда или команды сыграли в другой стране. Но нельзя, чтобы твой клуб просто взял и сел в самолет, полетев
— Недавно вы предложили Европе перейти на схему проведения соревнований «весна-осень» и играть в течение календарного года…
— На самом деле об этом сказал лишь однажды во время интервью, отвечая на вопрос итальянского журналиста. Дело в том, что в Италии
— Вам сегодня хватает полномочий, у вас достаточно власти, чтобы руководить футболом?
— Понимаете, для меня руководство — это не обладание
— Насколько сейчас учтены интересы болельщиков?
— Сегодня я могу говорить о нашей конфедерации, о себе, а не о том, из чего исходят или исходили лиги и клубы, принимая решения. Моя дочка, например, очень грустит
Что касается закрытия стадионов, это делается в интересах самих поклонников футбола, это забота об их здоровье. Когда выносятся решения о прекращении турниров, об обмене клубами между лигами, конечно, нужно учитывать мнение болельщиков команд. Нам нельзя забывать, что когда клубы, лиги, федерации или конфедерации ведут обсуждение тех или иных проблем, за столом переговоров нет одной важной стороны — болельщиков. И нужно каждый раз помнить об их интересах.
— Вы уверены, что футбол выживет?
— Каждый, в первую очередь, сегодня должен уделить внимание своему здоровью, здоровью своих близких и семей. Что касается футбола… Мы с вами очень соскучились по нему. Потому сейчас смотрим записи старых матчей — например, чемпионат мира 1994 года. Это показывает, что любовь к футболу уже в наших генах. Футбол выживет и вернется. Прежде всего, благодаря самим футболистам и болельщикам. А наша задача — сделать так, чтобы подобный кризис больше никогда не повторился. И чтобы футбол стал лучше.