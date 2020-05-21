«Свет в конце туннеля увидим будущим летом». Вице-президент ФИФА о переходе на схему «весна-осень», возобновлении бундеслиги и вакцинации

Источник: Спорт-Экспресс

Матчи бундеслиги смотрятся странно без болельщиков

— Большой футбол возвращается. Возобновился чемпионат Германии. Как вам первые игры? — вопрос Монтальяни.

— Матчи выглядят несколько странно без болельщиков. Особенно матчи лиги, которая славится посещаемостью. Но то, что чемпионат Германии возобновился, это очень положительный момент!

— Может ли бундеслига стать примером для остальных, чтобы и в другие страны как можно скорее вернулся футбол?

— Пример Германии очень положительный. Футбольной лиге удалось решить много вопросов и договориться с властями. Лига не могла просто взять и сказать, что завтра она возобновляет чемпионат. Было необходимо все организовать в соответствии с региональными и федеральными законами. Но нельзя забывать, что до пандемии профессиональная лига в Германии по уровню организации находилась на очень высоком уровне. Потому не следует давить на других ее примером или примером английского чемпионата, который тоже скоро, надеюсь, возобновится. Каждая лига должна постараться вернуться. Пусть и по-своему. У каждого свой путь — он зависит от конкретной ситуации в стране, от решений правительства, от разработанного протокола. Кто-то, возможно, решит провести турнир только в одном или двух городах. Кто-то завершит соревнования досрочно и вернется в сентябре.

— А когда вернутся соккер и МЛС?

— Я все-таки предпочитаю говорить «футбол», а не «соккер», — улыбнулся Монтальяни отвечая на вопрос журналистки CNN Аманды Дэйвис. — В каком-то виде это произойдет этим летом. Власти крупных штатов Флориды и Калифорнии уже заявили, что профессиональный спорт может вернуться. Конечно, при условии соблюдения установленных протоколов и без зрителей. Понятно, что в Европе футбол занимает иное место и имеет иное значение. Здесь, в Северной Америке, собраны фактически все ведущие лиги мира по другим видам спорта — баскетбол, хоккей, бейсбол… Даже настольный теннис… Потому, конкуренция у футбола тут значительно серьезнее.

Сентябрь и будущее лето

— Когда могут стартовать международные матчи?

— В нашей конфедерации, надеюсь, в сентябре. В каком-то виде. Но это зависит от того, откроются ли границы и когда это произойдет. Что касается зрителей, крупных турниров с сотнями тысячи болельщиков… Думаю, мы все ждем, что следующим летом пройдут Кубок Америки, чемпионат Европы… Полагаю, что свет в конце туннеля увидим летом будущего года. Тогда в полной мере можно будет говорить о возвращении к нормальному футболу.

— Как вы считаете, может, УЕФА стоит передумать и провести Евро-2020 не в 12 странах, а в одной или двух?

— Безусловно, решение за самим УЕФА. Полагаю, что его руководители, как и мы, внимательно изучают все происходящее и выбирают лучшие варианты — как и где провести турнир.

Самое сложное — неопределенность

— Что сегодня для вас самое сложное?

— Неопределенность. Футбол развивался на протяжении ста с лишним лет. Фактически никто не ставил ему препоны и запреты. А сегодня сложилась такая ситуация, что мы не можем делать то, что привыкли делать. Нам сказали, что играть нельзя. Это решение органов здравоохранения и правительств. Это новый мир, новая действительность. Сложно сказать, что будет дальше. Непонятно, во что федерациям будет обходиться футбол в будущем, насколько подорожает содержание сборных. Как перемещаться между странами, насколько это подорожает? Каковы медицинские протоколы? Станет ли обязательной вакцинация? Эти вопросы сегодня беспокоят большинство президентов федераций и не дают им спать.

— Знаменитый теннисист Новак Джокович высказался против вакцинации.

— Конечно, и в футболе может возникнуть вопрос соблюдения гражданских прав. Но в итоге, если Новак или я захотим въехать в страну, а там по закону требуется документ о вакцинации, нас просто-напросто не пропустят через границу. Придется развернуться и поехать домой. Такие проблемы нельзя исключать. Но это больше тема для политиков, а мы с вами говорим о футболе.

— Как много клубов, на ваш взгляд, исчезнут с футбольной карты?

— Будут жертвы. Обязательно. Как и при любом кризисе. Точный процент не назову. Скорее, на любительском и полупрофессиональном уровне. Части клубов будет сложно выжить. Но большие клубы слишком велики, чтобы этот кризис их убил. Конечно, потребуется время для возвращения к нормальной жизни. Это произойдет постепенно — не по щелчку выключателя. Но в этой ситуации можно найти положительные стороны для индустрии футбола — нужно научиться жить в таких условиях, научиться управлять.

Европа и «весна-осень»

— Некоторое время назад ла лига высказала желание проводить некоторые матчи чемпионата Испании на территории США. Насколько это правильно?

— Есть такое понятие, как согласование. Нет ничего страшного в том, что люди хотят, чтобы их команда или команды сыграли в другой стране. Но нельзя, чтобы твой клуб просто взял и сел в самолет, полетев куда-то на территорию другого государства. Нужно уважать правила и других людей. Ты хочешь, чтобы с уважением относились к тебе? Тогда нужно уважать свою лигу, свою федерацию и свою конфедерацию. А я, говоря от имени КОНКАКАФ, должен уважать другие конфедерации, входящие в ФИФА. Это не означает, что ты автоматически получишь отрицательный ответ. Но ты должен пройти процесс согласования. Возьмем, к примеру, английскую премьер-лигу. Согласитесь, будет странно, если мы в разгаре сезона решим провести на «Эмирейтс» финал Кубка МЛС. Я это расценил бы как неуважение. Но можно ли провести матч МЛС в Англии? Безусловно — при согласии местных футбольных властей, федерации и лиги.

«Весна-осень» Европе не нужна. Никто не станет менять систему

— Недавно вы предложили Европе перейти на схему проведения соревнований «весна-осень» и играть в течение календарного года…

— На самом деле об этом сказал лишь однажды во время интервью, отвечая на вопрос итальянского журналиста. Дело в том, что в Италии как-то заговорили об этом, и только потому я упомянул эту тему. Меня спросили — я просто высказал мнение. Но такие решения принимаю не я, не ФИФА и не конфедерация, в данном случае УЕФА. Проведение внутренних соревнований — прерогатива местных федераций и лиг. Как играть, решать им. Это их юрисдикция. Ничего нового в идее играть в течение календарного года нет. Насколько мне известно, так делают не только у нас, в Южной Америке и в Азии, но также в Европе — кажется, в паре скандинавских стран. Могу ошибаться, европейцы меня поправят.

Болельщики

— Вам сегодня хватает полномочий, у вас достаточно власти, чтобы руководить футболом?

— Понимаете, для меня руководство — это не обладание какой-то властью. Руководство — это, скорее, обслуживание, помощь. В футболе часто говорят о власти, когда заходит вопрос об экономике. Сейчас нужно уйти от таких разговоров. Кризис показывает, как даже самые влиятельные и могущественные оказываются на коленях. Нужно вернуть понимание того, что мы призваны обслуживать игру в футбол, служить ей и обслуживать болельщиков. Разве нет? Мне кажется, один из уроков кризиса в том, что нужно вспомнить такие слова.

— Насколько сейчас учтены интересы болельщиков?

— Сегодня я могу говорить о нашей конфедерации, о себе, а не о том, из чего исходят или исходили лиги и клубы, принимая решения. Моя дочка, например, очень грустит из-за того, что летом отменили все концерты. Наверное, есть ситуации, когда болельщики недовольны тем, что отменили те или иные матчи, что досрочно завершили чемпионаты или перенесли какие-либо турниры. Не забывайте, что болельщики на все смотрят по-своему. Потому они и болельщики. Пару дней назад общался со своим 85-летним отцом — соблюдая необходимую дистанцию (показывает рукой). Он большой фанат миланского «Интера». Начал бурчать: «Нужно прекратить турнир и не определять чемпиона Италии». «Пап, а что ты сказал бы, если бы “Интер” возглавлял таблицу?» — спросил его. Разговор тут же прервался — он пошел варить мне кофе. Так что у меня в семье есть один настоящий болельщик.

Что касается закрытия стадионов, это делается в интересах самих поклонников футбола, это забота об их здоровье. Когда выносятся решения о прекращении турниров, об обмене клубами между лигами, конечно, нужно учитывать мнение болельщиков команд. Нам нельзя забывать, что когда клубы, лиги, федерации или конфедерации ведут обсуждение тех или иных проблем, за столом переговоров нет одной важной стороны — болельщиков. И нужно каждый раз помнить об их интересах.

— Вы уверены, что футбол выживет?