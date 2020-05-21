Протесты фанатов против отставки тренеров: автобус закидывали яйцами, поле — петардами, президенту обрывали телефон

Источник: РИА "Новости"

У болельщиков «Локомотива» — новая война с руководством. Фанаты проводят одиночные пикеты у стадиона, рисуют граффити в поддержку Юрия Семина и атакуют спонсоров клуба, заваливая их аккаунты в соцсетях требованиями отправить в отставку Василия Кикнадзе и Анатолия Мещерякова.

Ультрас вступались за тренеров и раньше — и иногда боссы клубов сдавались. Sport24 — о самых ярких акциях фанатов.

Босс «Палермо» вернул тренера после звонков тиффози

Самый удачный кейс осуществили на Сицилии. Правда, с Маурицио Дзампарини это было не так уж тяжело. Самый безбашенный босс в истории Серии А никогда не заморачивался над отношениями с Алленаторе.

В июне 2012 года Дзампарини подписал контракт с Джузеппе Саннино, а после четвертого тура уволил и назначил Гасперини. Человек, который создал роскошную «Аталанту», не проработал в «Палермо» и полгода. В начале февраля его сменил Альберто Меланези, но к концу месяца босс вернул Гасперини.

— Я получал множество телефонных звонков от болельщиков, — признался Дзампарини. — Они говорили мне, что при Гасперини мы играли лучше. После этого я пересмотрел три матча «Палермо» под руководством Гасперини и Малезани и принял окончательное решение.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CAGbYs3nEvQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Atalanta B.C. (@atalantabc)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-05-12T20:00:13+00:00">12 Май 2020 в 1:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Гасперини вернулся на два тура: сыграл вничью с «Торино», проиграл «Сьене» и был отправлен в отставку во второй раз.

«Палермо» заканчивал сезон с Саннино и в итоге вылетел в Серию В.

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В Ярославле после отставки тренера закидали яйцами автобус с игроками

Для ярославского «Шинника» Александр Побегалов значит примерно столько же, сколько Семин — для «Локомотива». Он работал в клубе на разных тренерских должностях с начала 90-х. С ним «Шинник» в 2001 году выходил в Премьер-лигу. Его обожали болельщики.

Второе пришествие Побегалова в «Шинник» закончилось войной. Сезон-2010 команда завершила десятью матчами без побед и финишировала десятой. После был неплохой старт в ФНЛ, но на рубеже мая и июня последовала серия из четырех поражений.

Побегалов написал заявление по собственному желанию, руководство его приняло и разозлило фанатов. Перед игрой с «Лучом-Энергией» они забросали яйцами командный автобус «Шинника», в котором находились футболисты. А на трибунах развернули баннеры «Ни одна победа не заменит нам Михалыча», «Нет Побегалова — нет фанатов» и «Довольны?». В первом тайме болельщики демонстративно молчали, а после перерыва покинули стадион, скандируя имя тренера.

Источник: CARDINAL - журнал фанатов Шинника

После финального свистка фанаты ждали футболистов и руководство у выхода со стадиона. В дело пришлось вступить даже ОМОНу.

Плоды эта акция принесла лишь спустя два года. В декабре 2012-го Побегалов вернулся в Ярославль, где тренирует до сих пор.

Три билборда на границе Красноярска, Сибирь

Обычно в Красноярске креативит твиттер «Енисея». Но зимой красноярские фанаты превзошли клубный СММ, устроив акцию поддержки Юрию Газзаеву. По слухам, в межсезонье руководство собиралось заменить Газзаева (он даже сделал соответствующее заявление) на Александра Тарханова.

Болельщики отреагировали оригинально и выкупили три рекламных щита на въезде в Красноярск, устроив косплей на художественный фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». На билбордах были надписи: «Юрий Газзаев готовит “Енисей” к Премьер-лиге», «Но Юрия Газзаева все равно хотят убрать», «Как же так?».

Источник: ОРДА. Объединение болельщиков ФК "Енисей"

Правда, на тот момент «Енисей» занимал 17-е место в ФНЛ и был ближе к ПФЛ, чем к РПЛ. В итог от вылета красноярская команда спаслась, а Газзаев остался главным тренером.

Баннеры против президента «Валенсии» и акция протеста футболистов

Самая шокирующая отставка этого сезона случилась в «Валенсии». За два дня до матча с «Барселоной» там уволили Марселино Тораля — самого успешного тренера со времен Бенитеса, который выиграл Кубок Испании в год столетия «Валенсии», дважды выводил команду в Лигу чемпионов и дошел до финала Лиги Европы.

«Валенсия» неважно стартовала (четыре очка в четырех матчах), но Марселино ушел из-за конфликта с Питером Лимом, начавшимся с разногласий в подходе к комплектованию команды и трансферной политике.

Фанаты отреагировали моментально: на трибунах и у стадиона появились баннеры с перечеркнутым портретом Лима и надписью: «Убирайся домой».

К протесту подключились даже игроки «Валенсии»: после игры с «Барсой» они проигнорировали общение с прессой и бойкотировали обязательную пресс-конференцию перед игрой с «Челси» в Лиге чемпионов.

Но ничего не поменялось. Марселино все еще без работы, Лим — все еще президент. А «Валенсия» идет 7-й с Альберто Селадесом, который принимает все решения босса и ничего не требует.

Гранта в Сербии закидывали петардами и зажигалками

Все из-за любви фанатов к Александру Станоевичу, на место которого пришел Грант. За 13 туров до конца сезона клуб из Белграда шел на первом месте и опережал «Црвену Звезду» на 6 очков. Но после матча «Партизана» с «Севойно» (0:0) Авраама освистывал весь стадион. Фанаты швыряли в коуча зажигалки и петарды и призывали клуб вернуть Станоевича, уволенного два месяц назад.

Первая акция случилась в день назначения Гранта: болельщики устроили акцию протеста у ворот стадиона и сразу объяснили — с такой реакцией столкнулся бы любой, кто пришел в клуб.

В итоге Авраам продержался в Белграде менее 5 месяцев — «Партизан» все-таки стал чемпионом, но трижды проиграл «Црвене», и руководство не стало пролонгировать с тренером контракт.

Фанаты в Боснии бойкотировали матч сборной

Протесты бывают не только в клубах, но и в национальных командах. В 2008 году главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Мехо Кодро был отправлен в отставку в после конфликта с руководством федерации футбола. Чиновники настаивали на проведении товарищеского матча в Иране — Кодро был категорически против (не захотел менять график подготовки и отменять запланированную игру с Польшей ради поездки в Иран).

В итоге фанатам позиция федерации не понравилась. И на следующий после отставки домашний товарищеский матч против Азербайджана было продано всего 12 билетов. А на благотворительный матч, который Кодро организовал параллельно с этой игрой национальной команды пришли 15 тысяч болельщиков.