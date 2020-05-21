Протесты фанатов против отставки тренеров: автобус закидывали яйцами, поле — петардами, президенту обрывали телефон
Болельщики «Локо» — не первые.
Болельщики «Локо» — не первые.
У болельщиков «Локомотива» — новая война с руководством. Фанаты проводят одиночные пикеты у стадиона, рисуют граффити в поддержку Юрия Семина и атакуют спонсоров клуба, заваливая их аккаунты в соцсетях требованиями отправить в отставку Василия Кикнадзе и Анатолия Мещерякова.
Ультрас вступались за тренеров и раньше — и иногда боссы клубов сдавались. Sport24 — о самых ярких акциях фанатов.
Самый удачный кейс осуществили на Сицилии. Правда, с Маурицио Дзампарини это было не так уж тяжело. Самый безбашенный босс в истории Серии А никогда не заморачивался над отношениями с Алленаторе.
В июне 2012 года Дзампарини подписал контракт с Джузеппе Саннино, а после четвертого тура уволил и назначил Гасперини. Человек, который создал роскошную «Аталанту», не проработал в «Палермо» и полгода. В начале февраля его сменил Альберто Меланези, но к концу месяца босс вернул Гасперини.
— Я получал множество телефонных звонков от болельщиков, — признался Дзампарини. — Они говорили мне, что при Гасперини мы играли лучше. После этого я пересмотрел три матча «Палермо» под руководством Гасперини и Малезани и принял окончательное решение.
Гасперини вернулся на два тура: сыграл вничью с «Торино», проиграл «Сьене» и был отправлен в отставку во второй раз.
«Палермо» заканчивал сезон с Саннино и в итоге вылетел в Серию В.
Для ярославского «Шинника» Александр Побегалов значит примерно столько же, сколько Семин — для «Локомотива». Он работал в клубе на разных тренерских должностях с начала 90-х. С ним «Шинник» в 2001 году выходил в
Второе пришествие Побегалова в «Шинник» закончилось войной. Сезон-2010 команда завершила десятью матчами без побед и финишировала десятой. После был неплохой старт в ФНЛ, но на рубеже мая и июня последовала серия из четырех поражений.
Побегалов написал заявление по собственному желанию, руководство его приняло и разозлило фанатов. Перед игрой с «Лучом-Энергией» они забросали яйцами командный автобус «Шинника», в котором находились футболисты. А на трибунах развернули баннеры «Ни одна победа не заменит нам Михалыча», «Нет Побегалова — нет фанатов» и «Довольны?». В первом тайме болельщики демонстративно молчали, а после перерыва покинули стадион, скандируя имя тренера.
Плоды эта акция принесла лишь спустя два года. В декабре 2012-го Побегалов вернулся в Ярославль, где тренирует до сих пор.
Обычно в Красноярске креативит твиттер «Енисея». Но зимой красноярские фанаты превзошли клубный СММ, устроив акцию поддержки Юрию Газзаеву. По слухам, в межсезонье руководство собиралось заменить Газзаева (он даже сделал соответствующее заявление) на Александра Тарханова.
Болельщики отреагировали оригинально и выкупили три рекламных щита на въезде в Красноярск, устроив косплей на художественный фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». На билбордах были надписи: «Юрий Газзаев готовит “Енисей” к Премьер-лиге», «Но Юрия Газзаева все равно хотят убрать», «Как же так?».
Правда, на тот момент «Енисей» занимал 17-е место в ФНЛ и был ближе к ПФЛ, чем к РПЛ. В итог от вылета красноярская команда спаслась, а Газзаев остался главным тренером.
Самая шокирующая отставка этого сезона случилась в «Валенсии». За два дня до матча с «Барселоной» там уволили Марселино Тораля — самого успешного тренера со времен Бенитеса, который выиграл Кубок Испании в год столетия «Валенсии», дважды выводил команду в Лигу чемпионов и дошел до финала Лиги Европы.
Фанаты отреагировали моментально: на трибунах и у стадиона появились баннеры с перечеркнутым портретом Лима и надписью: «Убирайся домой».
К протесту подключились даже игроки «Валенсии»: после игры с «Барсой» они проигнорировали общение с прессой и бойкотировали обязательную
Но ничего не поменялось. Марселино все еще без работы, Лим — все еще президент. А «Валенсия» идет 7-й с Альберто Селадесом, который принимает все решения босса и ничего не требует.
Все
Первая акция случилась в день назначения Гранта: болельщики устроили акцию протеста у ворот стадиона и сразу объяснили — с такой реакцией столкнулся бы любой, кто пришел в клуб.
В итоге Авраам продержался в Белграде менее 5 месяцев — «Партизан»
Протесты бывают не только в клубах, но и в национальных командах. В 2008 году главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Мехо Кодро был отправлен в отставку в после конфликта с руководством федерации футбола. Чиновники настаивали на проведении товарищеского матча в Иране — Кодро был категорически против (не захотел менять график подготовки и отменять запланированную игру с Польшей ради поездки в Иран).
Поучаствовали в протесте и футболисты. С Азербайджаном отказались играть сразу 19 игроков.