Защитник «Урала»: Беларусь — не самая развитая страна, чтобы позволить людям не работать
Защитник «Урала» и сборной Беларуси Николай Золотов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в своей стране.
Защитник «Урала» и сборной Беларуси Николай Золотов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в своей стране.
«Параллели c книгой Светланы Алексиевич про Чернобыль весьма очевидные. Особенно это было видно в начале пандемии: во всем мире идет постоянный прирост, а в Беларуси — десятки или единицы человек. Сейчас прирост около тысячи, но не пишется, сколько сделано тестов. Может быть, сделали 900 — и все 900 идут в прирост. Тогда процент очень высок.
Понятно, что в Беларуси
Самое главное — чтобы люди, принимающие решения, несли ответственность за свои действия. Многие пенсионеры продолжают работать, дети ходят в школу. Естественно, правительство не хочет убивать свой народ, думаю, они держат руку на пульсе и пытаются не доводить до критической ситуации», — цитирует Золотова «Матч ТВ».
По последним данным, в Беларуси зафиксировано более 36 тыс. случаев заражения коронавирусом.