Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кельн
Фортуна Д
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
РБ Лейпциг
05
Футбол. Зарубежный
14:30
Шальке-04
Аугсбург
03
Футбол. Зарубежный
23.05
Ислочь
Энергетик-БГУ
12
Футбол. Зарубежный
23.05
Бавария
Айнтрахт Ф
52
Футбол. Зарубежный
23.05
Витебск
Динамо Мн
11
Все события
Фоторепортажи
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
19:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Урала»: Беларусь — не самая развитая страна, чтобы позволить людям не работать

Защитник «Урала» и сборной Беларуси Николай Золотов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в своей стране.

Наверх

«Параллели c книгой Светланы Алексиевич про Чернобыль весьма очевидные. Особенно это было видно в начале пандемии: во всем мире идет постоянный прирост, а в Беларуси — десятки или единицы человек. Сейчас прирост около тысячи, но не пишется, сколько сделано тестов. Может быть, сделали 900 — и все 900 идут в прирост. Тогда процент очень высок.

Понятно, что в Беларуси какие-то цифры скрываются, утаиваются от населения, но нужно понимать, что Беларусь не самая экономически развитая страна, чтобы позволить гражданам не работать, чтобы фабрики и заводы закрылись. Думаю, в этом тоже есть смысл.

Самое главное — чтобы люди, принимающие решения, несли ответственность за свои действия. Многие пенсионеры продолжают работать, дети ходят в школу. Естественно, правительство не хочет убивать свой народ, думаю, они держат руку на пульсе и пытаются не доводить до критической ситуации», — цитирует Золотова «Матч ТВ».

По последним данным, в Беларуси зафиксировано более 36 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из-за этой инфекции в стране умерло 199 человек.

Беларусь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
СМИ: матч «Ливерпуль» — «Атлетико» стал причиной 41 смерти
Круче Болта: Загитову признали олимпийской иконой стиля (фото)
Клубные симптомы: в РПЛ растет число случаев коронавируса
Александр Панов: «Зенит» грамотно разрулил ситуацию с Кокориным
Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов (фото)
Хет-трик Тимо Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц»
Лазукин рассказал о расставании с Туктамышевой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь