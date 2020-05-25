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25 мая, источник: Спорт РИА Новости

Переехавший в США российский футболист пожаловался на «сумасшедшие цены»

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский, переехавший жить в Майами, назвал цены в Соединенных Штатах сумасшедшими.

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Источник: https://www.instagram.com/torbinskiydmitry/

В разговоре с журналисткой Марией Командной он отметил, что реальная ситуация в американских городах совсем не похожа на тот образ «страны грез», который США пытаются выстроить вокруг себя. Спортсмен рассказал, что в Калифорнии достаточно тяжелая ситуация с бездомными и во время пандемии коронавируса эти проблемы только усугубились.

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По его словам, часто у людей складывается впечатление, что в Соединенных Штатах «все мегакрутое», но на самом деле это не так.

«В Америке дорогие рабочие руки, но качество их работы, особенно в сфере сервиса, оставляет желать лучшего. В Москве этот сервис лучше», — сказал он.

Как отметил Торбинский, в США очень высокие цены, но при этом часто покупатели «не понимают, за что платят». Бывший игрок сборной России добавил, что, живя в Майами, ему приходится экономить и планировать свои расходы.

«Карьера футбольная закончилась, жизнь поменялась, надо задумываться», — пояснил он.

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