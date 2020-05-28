Пеле, Неймар и Халк вошли в топ-10 переоцененных футболистов в истории по версии Football 365

Его возглавил бразилец Пеле. Он является единственным в истории трехкратным чемпионом мира. Отмечается, что в 1962 году он был травмирован большую часть турнира, а на двух других не имел звездного статуса. Почти всю клубную карьеру провел в Бразилии и забивал, в том числе, командам вооруженных сил.