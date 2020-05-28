Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.05
РБ Лейпциг
Герта
22
Футбол. Зарубежный
27.05
Унион Б
Майнц
11
Футбол. Зарубежный
27.05
Аугсбург
Падерборн
00
Футбол. Зарубежный
27.05
Фортуна Д
Шальке-04
21
Футбол. Зарубежный
27.05
Хоффенхайм
Кельн
31
Футбол. Зарубежный
29.05
Фрайбург
Байер
Все события
Фоторепортажи
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
13:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пеле, Неймар и Халк вошли в топ-10 переоцененных футболистов в истории по версии Football 365

Портал Football 365 составил рейтинг самых переоцененных футболистов в истории.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Его возглавил бразилец Пеле. Он является единственным в истории трехкратным чемпионом мира. Отмечается, что в 1962 году он был травмирован большую часть турнира, а на двух других не имел звездного статуса. Почти всю клубную карьеру провел в Бразилии и забивал, в том числе, командам вооруженных сил.

В топ-10 также вошли: Давид Жинола, Роберто Карлос, Клод Макелеле, Георгий Кикнадзе, Филиппе Коутинью, Неймар, Пол Скоулз, Хидетоши Наката и Халк.

Отмечается, что у экс-игрока «Зенита» была не выдающаяся клубная карьера. Также он играл в «Порту», Японии и Китае. Он не проходил дальше 1/8 финала Лиги чемпионов.

Читайте также
 Супруга Овечкина показала, как старший сын ждет младшего
Шикарная невеста Роналду попала на обложку модного журнала
Президент UFC отказал Конору Макгрегору в титульном бое
Призер Евро-2008 в составе сборной России завершает карьеру
Чемпион мира-2018 скрыл от «Сочи» травму, контракт аннулирован
Красавица-каратистка не оставила шансов лучшему игроку «Баварии»
Тайсон разорвал на себе футболку и устроил массовую драку
На Aliexpress распродают крутые кроссовки с огромными скидками
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь