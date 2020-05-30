Первые матчи XIII чемпионата Беларуси по пляжному футболу пройдут в Щучине
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые поединки XIII чемпионата Беларуси по пляжному футболу состоятся сегодня в Щучине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые поединки XIII чемпионата Беларуси по пляжному футболу состоятся сегодня в Щучине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом поединке нового первенства действующий чемпион страны «Гроднооблспорт» встретится с кобринским «Полесьем». 29 мая в стартовой игре нынешнего сезона гродненцы в матче за Суперкубок победили «Кировск-СДЮШОР» со счетом 6:2. Сегодня кировчане встретятся с мозырским клубом «М-Сити». Еще в одном поединке хозяева первого тура футболисты «Щучина» сыграют с «Брестом».
В 2019 году золото второй раз подряд завоевал «Гроднооблспорт», серебряным призером стал «Кировск-СДЮШОР», бронза досталась «Щучину».
Перед началом нынешнего сезона в Минске прошел товарищеский турнир, который выиграла сборная Беларуси, победившая футболистов «Щучина» (8:0), «Полесья» (9:2) и «Бреста» (4:1). В этом году национальной сборной предстоит выступить в квалификации чемпионата мира — 2021 и очередном розыгрыше Евролиги.
В прошлом сезоне белорусы впервые в истории пробились в финальную стадию чемпионата планеты по пляжному футболу, в Евролиге сборная Беларуси второй год подряд заняла 5-е место среди сильнейших команд Старого Света. В текущем рейтинге национальных сборных Беларусь занимает 15-е место, на первой позиции Португалия, второй идет команда Бразилии, третье место у Италии, Россия на 4-й строке, Иран замыкает пятерку лидеров.