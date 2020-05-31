ФИФА предупредила, что футбол будет другим до изобретения вакцины от коронавируса

В документе, который был направлен федерациям стран, говорится, что защита здоровья и благополучия каждого человека во всём мире по-прежнему имеет первостепенное значение для ФИФА. Важно продолжать пропагандировать следующие меры: усиление гигиены, физическое дистанцирование, выбор здорового образа жизни, правильное питание и избегание ненужных поездок. До изобретения вакцины футбол будет совершенно другим. Важным руководящим принципом является то, что возобновление футбольной деятельности не должно ставить под угрозу здоровье людей или общества.