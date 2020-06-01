Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Минск
Слуцк
10
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
31.05
Боруссия М
Унион Б
41
Футбол. Зарубежный
31.05
БАТЭ
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
31.05
Падерборн
Боруссия Д
16
Футбол. Зарубежный
31.05
Рух
Динамо Брс
14
Все события
Фоторепортажи
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
16:02 (мск), источник: БЕЛТА

Три клуба лидируют в чемпионате Беларуси по пляжному футболу после первого тура

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После стартовых матчей XIII чемпионата Беларуси в Щучине турнирную таблицу возглавляют три команды, набравшие по 9 очков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Действующий чемпион страны «Гроднооблспорт» в первом туре победил кобринское «Полесье» (15:7), «Щучин» (2:1) и мозырский «М-Сити» (8:3), уступив обладателю серебряных медалей прошлого первенства «Кировску-СДЮШОР» (4:5).

Читайте также
«Гроднооблспорт» стал обладателем Суперкубка Беларуси по пляжному футболу

В активе кировчан также виктории над «Полесьем» (12:6) и «М-Сити» (6:3), в пассиве — поражение от «Бреста» (1:2). Брестчане выиграли и у «М-Сити» (7:3) и «Полесья» (7:5), но проиграли «Щучину» (3:6).

Турнирное положение после первого тура: «Гроднооблспорт», «Брест», «Кировск-СДЮШОР» — по 9 очков, «Щучин» — 6, «М-Сити» — 3, «Полесье» — 0.

Матчи следующего тура намечены на 6—7 июня в Гродно.

Перед началом национального первенства новый сезон пляжного футбола в Беларуси открылся поединком за Суперкубок, в котором «Гроднооблспорт» переиграл «Кировск-СДЮШОР» со счетом 6:2.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Филипп Киркоров щелчком пальцев сделал ремонт - видео
«Зенит» продлил контракт с Семаком
Малафеев рассказал, почему сорвался переход Смолова в «Зенит»
Выбран лучший стадион в Российской премьер-лиге
О каких 70 мнл евро «Локомотива» за Лигу чемпионов говорит Семин
Назван любимый российский хоккеист болельщиков «Сан-Хосе»
Генеральный директор «Зенита» рассказал о целях Семака в клубе
Вячеслав Малафеев: Дзюба намеренно бил по моей репутации
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь