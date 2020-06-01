Три клуба лидируют в чемпионате Беларуси по пляжному футболу после первого тура

В активе кировчан также виктории над «Полесьем» (12:6) и «М-Сити» (6:3), в пассиве — поражение от «Бреста» (1:2). Брестчане выиграли и у «М-Сити» (7:3) и «Полесья» (7:5), но проиграли «Щучину» (3:6).