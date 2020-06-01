Три клуба лидируют в чемпионате Беларуси по пляжному футболу после первого тура

Действующий чемпион страны «Гроднооблспорт» в первом туре победил кобринское «Полесье» (15:7), «Щучин» (2:1) и мозырский «М-Сити» (8:3), уступив обладателю серебряных медалей прошлого первенства «Кировску-СДЮШОР» (4:5).
В активе кировчан также виктории над «Полесьем» (12:6) и «М-Сити» (6:3), в пассиве — поражение от «Бреста» (1:2). Брестчане выиграли и у «М-Сити» (7:3) и «Полесья» (7:5), но проиграли «Щучину» (3:6).
Турнирное положение после первого тура: «Гроднооблспорт», «Брест», «Кировск-СДЮШОР» — по 9 очков, «Щучин» — 6, «М-Сити» — 3, «Полесье» — 0.
Матчи следующего тура намечены на 6—7 июня в Гродно.
Перед началом национального первенства новый сезон пляжного футбола в Беларуси открылся поединком за Суперкубок, в котором «Гроднооблспорт» переиграл «Кировск-СДЮШОР» со счетом 6:2.