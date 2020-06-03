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11:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший футболист сборной России сравнил американских полицейских с российскими

Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Торбинский сравнил американских полицейских с российскими. Об этом сообщает Sport24.

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Источник: РИА "Новости"
По словам спортсмена, в США стражи правопорядка не берут взяток и действуют строго в рамках закона. Он также отметил, что американские полицейские более гуманны.

Торбинский также рассказал, что однажды его остановили на дороге за агрессивную езду, однако сотрудник полиции ограничился предупреждением и не стал выписывать штраф.

Футболист переехал в Калифорнию летом 2019 года. В США россиянин занимается тренерской деятельностью.

Торбинский известен по выступлениям за московские «Спартак» и «Локомотив», а также «Краснодар». В составе сборной России полузащитник провел 30 матчей, в которых забил два мяча. Вместе с российской национальной командой в 2008 году хавбек завоевал бронзу Евро. Карьеру Торбинский завершил в прошлом году.

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