Бывший футболист сборной России сравнил американских полицейских с российскими

Источник: РИА "Новости"

По словам спортсмена, в США стражи правопорядка не берут взяток и действуют строго в рамках закона. Он также отметил, что американские полицейские более гуманны.

Торбинский также рассказал, что однажды его остановили на дороге за агрессивную езду, однако сотрудник полиции ограничился предупреждением и не стал выписывать штраф.

Футболист переехал в Калифорнию летом 2019 года. В США россиянин занимается тренерской деятельностью.