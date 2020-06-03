ФИФА только начала знакомиться с пакетом допинговых дел россиян, присланном из WADA

30 апреля отдел расследований WADA объявил о завершении разбирательства по делу о манипуляциях с допинг-пробами россиян. Отмечается, что выявлены манипуляции с данными проб 145 из 298 российских спортсменов, под подозрением находятся все 298 россиян. Результаты расследования переданы 28 международным федерациям.
«ФИФА участвовала в вебинаре WADA 30 апреля. ФИФА может подтвердить, что 29 мая WADA поделилась с ФИФА полным пакетом дел, поэтому внутренний процесс только начался в соответствии с антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом. Пока мы не можем предоставить более полную информацию», — сообщили в пресс-службе.
На данный момент неизвестно, сколько среди вызвавших подозрение допинг-проб принадлежит российским футболистам. ФИФА заявляла перед стартом чемпионата мира 2018 года в России, что никто из 23 игроков, вошедших в состав российской команды на турнир, не был замешан в допинговом скандале.
В сентябре 2019 года исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд, слушания состоятся 2—5 ноября.