Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
1.06
Минск
Слуцк
10
Футбол. Зарубежный
1.06
Кельн
РБ Лейпциг
24
Футбол. Зарубежный
5.06
Смолевичи
Городея
Футбол. Зарубежный
5.06
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
6.06
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
Все события
Фоторепортажи
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
19:59 (мск), источник: ТАСС

ФИФА только начала знакомиться с пакетом допинговых дел россиян, присланном из WADA

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация футбола (ФИФА) только начала процесс ознакомления с пакетом допинговых дел российских спортсменов, полученным от Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

Наверх
Источник: AP 2020

30 апреля отдел расследований WADA объявил о завершении разбирательства по делу о манипуляциях с допинг-пробами россиян. Отмечается, что выявлены манипуляции с данными проб 145 из 298 российских спортсменов, под подозрением находятся все 298 россиян. Результаты расследования переданы 28 международным федерациям.

«ФИФА участвовала в вебинаре WADA 30 апреля. ФИФА может подтвердить, что 29 мая WADA поделилась с ФИФА полным пакетом дел, поэтому внутренний процесс только начался в соответствии с антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом. Пока мы не можем предоставить более полную информацию», — сообщили в пресс-службе.

На данный момент неизвестно, сколько среди вызвавших подозрение допинг-проб принадлежит российским футболистам. ФИФА заявляла перед стартом чемпионата мира 2018 года в России, что никто из 23 игроков, вошедших в состав российской команды на турнир, не был замешан в допинговом скандале.

В сентябре 2019 года исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд, слушания состоятся 2—5 ноября.

 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
Тарасова и Роднина до того, как стали врагами
«РПЛ — наша общая победа»: как власти возвращают спорт
ХК ЦСКА на первом месте в рейтинге лучших клубов Европы
Российский шахматист выиграл онлайн-турнир по быстрым шахматам
Названо главное оружие Нурмагомедова
Экс-капитана сборной России назвали главным пьяницей футбола
Капитан «Реала» отказался общаться с испанскими чиновниками
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь