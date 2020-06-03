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21:07 (мск), источник: ТАСС

Заседание исполкома Российского футбольного союза пройдет 9 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) состоится 9 июня. Об этом журналистам сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

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Источник: РИА "Новости"

Предыдущий исполком РФС в формате видеоконференции состоялся 15 мая, на нем было принято решение о возобновлении чемпионата России, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня. Во вторник было опубликовано расписание оставшихся туров.

«Сегодня президент РФС Александр Дюков в формате видеоконференцсвязи провел оперативное совещание с руководителями профильных направлений. Обсуждались возобновление Российской премьер-лиги, работа по подготовке регламента рестарта, взаимодействие с правительством РФ и руководством регионов, прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки. На совещании было принято решение о проведении исполкома РФС 9 июня», — сказал Мельников.

Во время загрузки произошла ошибка.

28 мая Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей в присутствии зрителей, заполняемость трибун не должна превышать 10%.

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