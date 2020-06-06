Гродно примет матчи второго тура чемпионата Беларуси по пляжному футболу
6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Гродно стартует второй тур XIII чемпионата Беларуси по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Гродно стартует второй тур XIII чемпионата Беларуси по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом матче действующий чемпион страны «Гроднооблспорт» встретится с бронзовым призером прошлого первенства «Щучином», затем обладатель серебряных наград «Кировск-СДЮШОР» сыграет с кобринским «Полесьем», а спортсмены «Бреста» встретятся с мозырским «М-Сити».
В минувший уикенд первые матчи нового сезона прошли на стадионе для пляжного футбола в Щучине. Все участники турнира провели по четыре игры, лучшие показатели у трех команд — «Гроднооблспорта», «Бреста» и «Кировска-СДЮШОР», которые набрали по 9 очков. Далее в таблице расположились «Щучин» — 6 очков, «М-Сити» — 3 и «Полесье» — 0.
Три клуба лидируют в чемпионате Беларуси по пляжному футболу после первого тураДействующий чемпион страны «Гроднооблспорт» в первом туре победил кобринское «Полесье» (15:7), «Щучин» (2:1) и мозырский «М-Сити» (8:3), уступив обладателю серебряных медалей прошлого первенства «Кировску-СДЮШОР» (4:5).
Лучшим игроком первого тура признан российский легионер «Бреста» Антон Калошин, который лидирует в списке лучших бомбардиров, забив 8 мячей.
Матчи третьего тура
Перед началом национального первенства новый сезон пляжного футбола в Беларуси открылся поединком за Суперкубок, в котором «Гроднооблспорт» переиграл «Кировск-СДЮШОР» со счетом 6:2.