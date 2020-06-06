Гродно примет матчи второго тура чемпионата Беларуси по пляжному футболу

В первом матче действующий чемпион страны «Гроднооблспорт» встретится с бронзовым призером прошлого первенства «Щучином», затем обладатель серебряных наград «Кировск-СДЮШОР» сыграет с кобринским «Полесьем», а спортсмены «Бреста» встретятся с мозырским «М-Сити».

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В минувший уикенд первые матчи нового сезона прошли на стадионе для пляжного футбола в Щучине. Все участники турнира провели по четыре игры, лучшие показатели у трех команд — «Гроднооблспорта», «Бреста» и «Кировска-СДЮШОР», которые набрали по 9 очков. Далее в таблице расположились «Щучин» — 6 очков, «М-Сити» — 3 и «Полесье» — 0.

Три клуба лидируют в чемпионате Беларуси по пляжному футболу после первого тураДействующий чемпион страны «Гроднооблспорт» в первом туре победил кобринское «Полесье» (15:7), «Щучин» (2:1) и мозырский «М-Сити» (8:3), уступив обладателю серебряных медалей прошлого первенства «Кировску-СДЮШОР» (4:5).

Лучшим игроком первого тура признан российский легионер «Бреста» Антон Калошин, который лидирует в списке лучших бомбардиров, забив 8 мячей.

Матчи третьего тура 20—21 июня также пройдут в Гродно, а 27—28 июня команды проведут поединки в Мозыре.