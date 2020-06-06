Президент ФИФА Инфантино выступил за ужесточение финансовых правил для клубов

Инфантино в субботу в видеообращении к ассоциациям, входящим в ФИФА, высказал мнение по ряду вопросов, связанных с развитием мирового футбола. Он поприветствовал решения ряда чемпионатов возобновить сезон, но отметил, что охрана здоровья людей должна оставаться в приоритете. Отдельно Инфантино остановился на финансовых и управленческих аспектах, влияющих на развитие футбола.

«Я лично выступаю за более четкие и строгие финансовые правила, дающие полную прозрачность управления [клубами], они должны ограничиваться не только системой трансферов, но и всей футбольной экосистемой, — заявил Инфантино. — ФИФА проделывает масштабную работу в этой области, даже несмотря на то, что мы сталкиваемся с серьезными корпоративными интересами, которые борются против призыва об улучшении глобального управления в нашем спорте. Дорогие друзья, мы нуждаемся в вашей полной поддержке и приверженности, чтобы перейти на следующий уровень качественного управления в футболе во всем мире».