Турция выбрала «Астану» и «Актобе» вместе с клубами российской премьер-лиги для нового турнира
Турецкая футбольная федерация продолжает работу над созданием Кубка Турана для тюркских стран, сообщает Azerisport.com со ссылкой на Kurar.
Турецкая футбольная федерация продолжает работу над созданием Кубка Турана для тюркских стран, сообщает Azerisport.com со ссылкой на Kurar.
Организаторы хотят пригласить на новый турнир «Астану» и «Актобе», азербайджанские «Карабах» и «Нефтчи», российские «Уфу» и «Рубин», иранский «Трактор Сази» и ряд турецких команд.
На данном этапе идет планирование Кубка Турана, после чего будет презентация формата. Организаторы хотят видеть турнир аналогом баскетбольной Евролиги.
Ранее сообщалось, что в Кубке Турана примут участие клубы из Турции, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Кипра, а также тюркских народов из других стран.