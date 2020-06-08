Турция выбрала «Астану» и «Актобе» вместе с клубами российской премьер-лиги для нового турнира

Источник: РИА "Новости"

Организаторы хотят пригласить на новый турнир «Астану» и «Актобе», азербайджанские «Карабах» и «Нефтчи», российские «Уфу» и «Рубин», иранский «Трактор Сази» и ряд турецких команд.

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На данном этапе идет планирование Кубка Турана, после чего будет презентация формата. Организаторы хотят видеть турнир аналогом баскетбольной Евролиги.