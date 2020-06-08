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15:34 (мск), источник: Vesti.kz

Турция выбрала «Астану» и «Актобе» вместе с клубами российской премьер-лиги для нового турнира

Турецкая футбольная федерация продолжает работу над созданием Кубка Турана для тюркских стран, сообщает Azerisport.com со ссылкой на Kurar.

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Источник: РИА "Новости"

Организаторы хотят пригласить на новый турнир «Астану» и «Актобе», азербайджанские «Карабах» и «Нефтчи», российские «Уфу» и «Рубин», иранский «Трактор Сази» и ряд турецких команд.

Во время загрузки произошла ошибка.

На данном этапе идет планирование Кубка Турана, после чего будет презентация формата. Организаторы хотят видеть турнир аналогом баскетбольной Евролиги.

Ранее сообщалось, что в Кубке Турана примут участие клубы из Турции, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Кипра, а также тюркских народов из других стран.

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