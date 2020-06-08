Уткин назвал лучшего российского футболиста
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Василий Уткин назвал Александра Мостового лучшим российским футболистом после распада СССР.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Василий Уткин назвал Александра Мостового лучшим российским футболистом после распада СССР.
По словам комментатора, спортсмен мог исполнить любую роль в центре поля благодаря атлетизму и таланту разыгрывающего.
«Увы, Мостовой не получил максимально хорошего предложения для своей карьеры. Возможно, потому что он представлял собой первое поколение россиян в Европе. А второе и последующие уже в
В десятку лучших российских футболистов, по мнению комментатора, также вошли Илья Цымбаларь, Дмитрий Аленичев, Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Валерий Карпин, Андрей Канчельскис, Юрий Жирков, Андрей Аршавин и Олег Саленко.