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16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уткин назвал лучшего российского футболиста

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Василий Уткин назвал Александра Мостового лучшим российским футболистом после распада СССР.

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Источник: РИА "Новости"

По словам комментатора, спортсмен мог исполнить любую роль в центре поля благодаря атлетизму и таланту разыгрывающего.

«Увы, Мостовой не получил максимально хорошего предложения для своей карьеры. Возможно, потому что он представлял собой первое поколение россиян в Европе. А второе и последующие уже в общем-то не задались», — сказал Уткин на своем YouTube-канале.

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В десятку лучших российских футболистов, по мнению комментатора, также вошли Илья Цымбаларь, Дмитрий Аленичев, Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Валерий Карпин, Андрей Канчельскис, Юрий Жирков, Андрей Аршавин и Олег Саленко.

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