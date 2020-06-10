Аленичев сообщил о сорванных стажировках в «Наполи» и «Аталанте»

«После завершения контракта с “Енисеем” я улетел в Москву, потом на полтора месяца улетел в Италию. Хотелось посмотреть на чемпионат Италии, который начинался в августе, у меня была предварительная договоренность о стажировке в “Наполи”. Но “Наполи” не совсем удачно начал чемпионат, и стажировка передвинулась на неопределенный срок. После того, как (Карло) Анчелотти ушел из “Наполи”, потребность в стажировке пропала», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Россия 24».