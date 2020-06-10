Аленичев сообщил о сорванных стажировках в «Наполи» и «Аталанте»
Российский тренер Дмитрий Аленичев сообщил, что у него сорвались две стажировки в итальянских футбольных клубах «Наполи» и «Аталанта».
Российский тренер Дмитрий Аленичев сообщил, что у него сорвались две стажировки в итальянских футбольных клубах «Наполи» и «Аталанта».
Последним местом работы 47-летнего Аленичева был красноярский «Енисей», который он покинул по окончании сезона-2018/19.
«После завершения контракта с “Енисеем” я улетел в Москву, потом на полтора месяца улетел в Италию. Хотелось посмотреть на чемпионат Италии, который начинался в августе, у меня была предварительная договоренность о стажировке в “Наполи”. Но “Наполи” не совсем удачно начал чемпионат, и стажировка передвинулась на неопределенный срок. После того, как (Карло) Анчелотти ушел из “Наполи”, потребность в стажировке пропала», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Россия 24».
«Потом у меня была возможность стажировки в “Аталанте” после Нового года. “Аталанта”, на мой взгляд, показывает самый яркий футбол в чемпионате Италии. Но