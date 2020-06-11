Мостовой составил рейтинг топ-5 лучших российских футболистов 90-х
Бывший полузащитник сборной России, «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой дал интервью, в котором выбрал пятерку лучших российских футболистов 90-х годов.
Бывший полузащитник сборной России, «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой дал интервью, в котором выбрал пятерку лучших российских футболистов 90-х годов.
В рейтинг Мостового попали: он сам, Валерий Карпин, Андрей Канчельскис, Игорь Колыванов и Игорь Шалимов.
«5 лучших российских футболистов 90-х? Однозначно Карпин. Канчельскис. Себя я тоже должен назвать?
Мостовой или Аршавин? Трудно сравнивать. Может быть, даже и неправильно сравнивать. Сколько Аршавин играл за границей, два года? Колыванов играл в Италии 11 лет! И забил там 70 мячей!
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