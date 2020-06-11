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10:01 (мск), источник: Sport24

Мостовой составил рейтинг топ-5 лучших российских футболистов 90-х

Бывший полузащитник сборной России, «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой дал интервью, в котором выбрал пятерку лучших российских футболистов 90-х годов.

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8
фотографий
8
фотографий

В рейтинг Мостового попали: он сам, Валерий Карпин, Андрей Канчельскис, Игорь Колыванов и Игорь Шалимов.

«5 лучших российских футболистов 90-х? Однозначно Карпин. Канчельскис. Себя я тоже должен назвать? Ха-ха! Колыванов. Шалимов.

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Мостовой или Аршавин? Трудно сравнивать. Может быть, даже и неправильно сравнивать. Сколько Аршавин играл за границей, два года? Колыванов играл в Италии 11 лет! И забил там 70 мячей!

4−5 месяцев назад был опрос какого-то издательства. По-моему, французского. Мне прислали эту фотографию. И меня это немножко удивило. 20 сильнейших футболистов России — и Аршавин там стоял на первом месте, а Мостовой стоял на втором. Какие там еще были фамилии? По-моему, пятым был Илья Цымбаларь, шестым — Акинфеев. Аленичев? По-моему, во второй десятке, — сказал Мостовой на ютуб-канале ФУХ.

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