Мостовой составил рейтинг топ-5 лучших российских футболистов 90-х

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

В рейтинг Мостового попали: он сам, Валерий Карпин, Андрей Канчельскис, Игорь Колыванов и Игорь Шалимов.

«5 лучших российских футболистов 90-х? Однозначно Карпин. Канчельскис. Себя я тоже должен назвать? Ха-ха! Колыванов. Шалимов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1a3f4f729043a3a1cb4e" data-vnd="1a3f4f729043a3a1cb4e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1a3f4f729043a3a1cb4e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Мостовой или Аршавин? Трудно сравнивать. Может быть, даже и неправильно сравнивать. Сколько Аршавин играл за границей, два года? Колыванов играл в Италии 11 лет! И забил там 70 мячей!

4−5 месяцев назад был опрос какого-то издательства. По-моему, французского. Мне прислали эту фотографию. И меня это немножко удивило. 20 сильнейших футболистов России — и Аршавин там стоял на первом месте, а Мостовой стоял на втором. Какие там еще были фамилии? По-моему, пятым был Илья Цымбаларь, шестым — Акинфеев. Аленичев? По-моему, во второй десятке, — сказал Мостовой на ютуб-канале ФУХ.