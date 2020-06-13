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18:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Швейцарская прокуратура открыла новое дело в отношении Йозефа Блаттера

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер стал фигурантом нового расследования в Швейцарии по подозрению в преступном использовании средств из футбольных фондов в размере одного миллиона долларов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, 84-летний Блаттер был уведомлен генеральной прокуратурой Швейцарии о том, что он является «обвиняемым лицом» в связи с кредитом ФИФА, предоставленным в апреле 2010 года Футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго (TTFA). Платеж со счета ФИФА был беспроцентным, необеспеченным, а позже был списан в качестве подарка.

Также отмечается, что бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке и экс-финансовый директор ФИФА Маркус Каттнер также значатся в качестве обвиняемых.

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Швейцарское федеральное бюро юстиции осенью 2015 года открыло дело против занимавшего на тот момент пост президента ФИФА Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году 2 миллионов швейцарских франков Мишелю Платини, который тогда возглавлял УЕФА. Также Блаттера обвиняли в продаже телеправ Карибского футбольного союза (CFU) на показ чемпионатов мира 2010 и 2014 годов за 600 000 долларов, что на тот момент было намного ниже рыночной стоимости. Арбитражная палата комитета по этике ФИФА 21 декабря 2015 года отстранила Блаттера на восемь лет. Апелляционный комитет ФИФА 24 февраля 2016 года сократил срок отстранения чиновника до шести лет.

В июне 2020 года Блаттер сообщил, что расследование по поводу его сделок с CFU официально закрыто.

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