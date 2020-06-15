Леонов: Старт ЧР по пляжному футболу запланирован на 15 июля
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Василий
«Начало чемпионата России запланировано на 15 июля этапом в Москве на “Водном стадионе”. Второй этап хочет провести Саратов, а Суперфинал должен состояться в
Леонов рассказал о подготовке железнодорожников, в прошлом сезоне занявших четвертое место в чемпионате страны.
«Мы возобновили тренировки с 8 июня, но до этого вся команда сдала тесты на коронавирус, и результаты всех тестов были отрицательными. Первую неделю мы занимались в одноразовом режиме, но с понедельника приступим к двухразовым тренировкам. Понятно, что ребята после самоизоляции вернулись в разном состоянии. И сейчас наша задача заключается в том, чтобы привести их в нормальное физическое состояние, а