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16:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Леонов: Старт ЧР по пляжному футболу запланирован на 15 июля

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Василий Конов-мл. Начало нового сезона чемпионата России по пляжному футболу запланировано на 15 июля, заявил РИА Новости спортивный директор московского «Локомотива» Илья Леонов.

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Источник: РИА "Новости"

«Начало чемпионата России запланировано на 15 июля этапом в Москве на “Водном стадионе”. Второй этап хочет провести Саратов, а Суперфинал должен состояться в Санкт-Петербурге. Плюс сейчас определяется количество команд-участников», — сказал Леонов по телефону.

Леонов рассказал о подготовке железнодорожников, в прошлом сезоне занявших четвертое место в чемпионате страны.

«Мы возобновили тренировки с 8 июня, но до этого вся команда сдала тесты на коронавирус, и результаты всех тестов были отрицательными. Первую неделю мы занимались в одноразовом режиме, но с понедельника приступим к двухразовым тренировкам. Понятно, что ребята после самоизоляции вернулись в разном состоянии. И сейчас наша задача заключается в том, чтобы привести их в нормальное физическое состояние, а играть-то наши футболисты умеют», — добавил он.

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