Газзаев: Детскому футболу в РФ не хватает должного количества лицензированных тренеров

«Самая большая проблема — это тренерские кадры. Статистика такова, что у нас есть 10 тысяч тренеров, из них лицензированы только 3 тысячи, и остальные не дотягивают до того, чтобы заниматься детским футболом. Надо знать психологию, систему подготовки в детском футболе, и в каждой возрастной группе своя система подготовки», — сказал Газзаев.