Газзаев: Детскому футболу в РФ не хватает должного количества лицензированных тренеров
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Отсутствие должного количества лицензированных тренеров является самой большой проблемой в российском детском футболе. Такое мнение на
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Отсутствие должного количества лицензированных тренеров является самой большой проблемой в российском детском футболе. Такое мнение на
«Самая большая проблема — это тренерские кадры. Статистика такова, что у нас есть 10 тысяч тренеров, из них лицензированы только 3 тысячи, и остальные не дотягивают до того, чтобы заниматься детским футболом. Надо знать психологию, систему подготовки в детском футболе, и в каждой возрастной группе своя система подготовки», — сказал Газзаев.
По словам Газзаева, в Германии работает 70 тысяч лицензированных тренеров.
«И самое главное — уровень зарплат наших детских тренеров не соответствуют их работе, не позволяет им отдаваться ей. В клубах достаточно хорошие зарплаты, но в бюджетных организациях, СДЮШОР — это большая проблема. Местным руководителям этому нужно уделять внимание — у специалистов ведь есть свои семьи», — подчеркнул он.