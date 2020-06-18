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12:08 (мск), источник: ТАСС

Газзаев: Детскому футболу в РФ не хватает должного количества лицензированных тренеров

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Отсутствие должного количества лицензированных тренеров является самой большой проблемой в российском детском футболе. Такое мнение на онлайн-конференции, приуроченной к Всемирному дню детского футбола, высказал заслуженный тренер России, председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев.

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Источник: РИА "Новости"

«Самая большая проблема — это тренерские кадры. Статистика такова, что у нас есть 10 тысяч тренеров, из них лицензированы только 3 тысячи, и остальные не дотягивают до того, чтобы заниматься детским футболом. Надо знать психологию, систему подготовки в детском футболе, и в каждой возрастной группе своя система подготовки», — сказал Газзаев.

По словам Газзаева, в Германии работает 70 тысяч лицензированных тренеров.

«И самое главное — уровень зарплат наших детских тренеров не соответствуют их работе, не позволяет им отдаваться ей. В клубах достаточно хорошие зарплаты, но в бюджетных организациях, СДЮШОР — это большая проблема. Местным руководителям этому нужно уделять внимание — у специалистов ведь есть свои семьи», — подчеркнул он.

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