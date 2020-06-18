УЕФА отложил оценку критерия безубыточности клубов на один сезон
ТАСС, 18 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил оценку критерия безубыточности клубов на один сезон. Об этом сообщает
ТАСС, 18 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил оценку критерия безубыточности клубов на один сезон. Об этом сообщает
Такое решение принято в качестве временных экстренных мер в связи с негативным воздействием пандемии коронавирусной инфекции на финансовое положение команд.
Сообщается также, что контрольный период сезона-2020/21 сокращен и будет охватывать только два отчетных периода с окончанием в 2018 и 2019 годах. Контрольный период следующего сезона расширен и распространится на четыре отчетных периода с окончанием в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах. 2020 и 2021 финансовые годы оцениваются как один период.