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14:07 (мск), источник: ТАСС

УЕФА отложил оценку критерия безубыточности клубов на один сезон

ТАСС, 18 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил оценку критерия безубыточности клубов на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:33 MSK, 18.06
Инфицировано561 091+7 790
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
5.0618.06
Скончалось7 660+182
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
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143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
5.0618.06
Выздоровело313 963+9 621
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
5.0618.06
Инфицировано8 367 894+193 954
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7.06
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8.06
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108124
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132360
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109408
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136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
5.0618.06
Скончалось449 397+5 712
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
5.0618.06
Выздоровело4 091 978+136 809
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
5.0618.06
Источник: Reuters

Такое решение принято в качестве временных экстренных мер в связи с негативным воздействием пандемии коронавирусной инфекции на финансовое положение команд.

Сообщается также, что контрольный период сезона-2020/21 сокращен и будет охватывать только два отчетных периода с окончанием в 2018 и 2019 годах. Контрольный период следующего сезона расширен и распространится на четыре отчетных периода с окончанием в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах. 2020 и 2021 финансовые годы оцениваются как один период.

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