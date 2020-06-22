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11:36 (мск), источник: БЕЛТА

«Кировск-СДЮШОР» вышел в лидеры после третьего тура чемпионата Беларуси по пляжному футболу

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После третьего тура XIII чемпионата Беларуси по пляжному футболу, проходившего в Гродно, сменился лидер. На первое место поднялся «Кировск-СДЮШОР», потеснивший «Брест», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Кировчане отлично провели очередной этап национального первенства, одержав четыре виктории в четырех проведенных поединках.

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Они поочередно обыграли брестчан — 4:2, «Щучин» — 7:1, мозырский «М-Сити» — 14:0 и кобринское «Полесье» — 8:3. Также четыре победы на своей площадке добыл действующий чемпион страны «Гроднооблспорт», который переиграл «М-Сити» — 4:2, «Брест» — 5:1, «Полесье» — 5:3 и «Щучин» — 6:2.

Спортсмены «Полесья» пока не набрали ни одного зачетного балла, потерпев поражения во всех 12 проведенных поединках.

Турнирное положение команд после второго тура: «Кировск-СДЮШОР» — 32 очка, «Брест» — 27, «Гроднооблспорт» — 24, «Щучин» — 15, «М-Сити» — 9 и «Полесье» — 0. Все клубы сыграли по 12 матчей.

Встречи четвертого тура пройдут 27—28 июня в Мозыре.

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