«Кировск-СДЮШОР» вышел в лидеры после третьего тура чемпионата Беларуси по пляжному футболу

Кировчане отлично провели очередной этап национального первенства, одержав четыре виктории в четырех проведенных поединках.

Они поочередно обыграли брестчан — 4:2, «Щучин» — 7:1, мозырский «М-Сити» — 14:0 и кобринское «Полесье» — 8:3. Также четыре победы на своей площадке добыл действующий чемпион страны «Гроднооблспорт», который переиграл «М-Сити» — 4:2, «Брест» — 5:1, «Полесье» — 5:3 и «Щучин» — 6:2.

Спортсмены «Полесья» пока не набрали ни одного зачетного балла, потерпев поражения во всех 12 проведенных поединках.

Турнирное положение команд после второго тура: «Кировск-СДЮШОР» — 32 очка, «Брест» — 27, «Гроднооблспорт» — 24, «Щучин» — 15, «М-Сити» — 9 и «Полесье» — 0. Все клубы сыграли по 12 матчей.