ESPN составил рейтинг самых сложных видов спорта, гимнастика выше футбола

В число 10 определяющих навыков вошли: выносливость, сила, энергия, скорость, ловкость, гибкость, нервы, стойкость, координация рук и глаз, а также аналитические способности. В топ-5: бокс, хоккей, американский футбол, баскетбол и рестлинг.

— Мы выделили 10 категорий или навыков, которые относятся к атлетизму, а затем попросили восьмерку наших экспертов определить по шкале от 1 до 10 требования от каждого вида спорта по этим 10 навыкам, — отметили в издании. — Мы суммировали и усреднили полученные ответы, получив число, характеризующее степень сложности при занятии отдельным видом.