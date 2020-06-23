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09:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ESPN составил рейтинг самых сложных видов спорта, гимнастика выше футбола

Портал ESPN составил рейтинг видов спорта на основе сложности.

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Источник: AP 2020

В число 10 определяющих навыков вошли: выносливость, сила, энергия, скорость, ловкость, гибкость, нервы, стойкость, координация рук и глаз, а также аналитические способности. В топ-5: бокс, хоккей, американский футбол, баскетбол и рестлинг.

— Мы выделили 10 категорий или навыков, которые относятся к атлетизму, а затем попросили восьмерку наших экспертов определить по шкале от 1 до 10 требования от каждого вида спорта по этим 10 навыкам, — отметили в издании. — Мы суммировали и усреднили полученные ответы, получив число, характеризующее степень сложности при занятии отдельным видом.

Далее в рейтинге расположились: единоборства, теннис, гимнастика, бейсбол и футбол.

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