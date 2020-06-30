Сборная Беларуси по пляжному футболу начала подготовку к международному сезону

Под руководством главного тренера белорусской дружины испанского специалиста Николаса Альварадо на базе минского СОК «Олимпийский» тренируются 15 футболистов:

вратари — Валерий Макаревич («Щучин»), Владимир Устинович («Кировск-СДЮШОР»), Данила Сокол («М-Сити», Мозырь), Максим Цивинский («Гроднооблспорт»);.

полевые игроки — Вадим Бокач, Юрий Петровский, Артемий Дрозд, Антон Акулич (все — «Кировск-СДЮШОР»), Илья Савич, Денис Самсонов, Иван Константинов (все — «Гроднооблспорт»), Иван Миранович, Александр Кириллов (оба — «Щучин»), Евгений Новиков («Брест»), Кирилл Христюк («Полесье», Кобрин).

Учебно-тренировочный сбор белорусской команды завершится 8 июля. Планируется, что новый сезон Евролиги стартует в конце августа в португальском Назаре.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--36b4768a361cb75f4956" data-vnd="36b4768a361cb75f4956" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=36b4768a361cb75f4956" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.