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12:08 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по пляжному футболу начала подготовку к международному сезону

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После матчей четвертого тура национального чемпионата сборная Беларуси по пляжному футболу начала подготовку к международному сезону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Под руководством главного тренера белорусской дружины испанского специалиста Николаса Альварадо на базе минского СОК «Олимпийский» тренируются 15 футболистов:

вратари — Валерий Макаревич («Щучин»), Владимир Устинович («Кировск-СДЮШОР»), Данила Сокол («М-Сити», Мозырь), Максим Цивинский («Гроднооблспорт»);.

полевые игроки — Вадим Бокач, Юрий Петровский, Артемий Дрозд, Антон Акулич (все — «Кировск-СДЮШОР»), Илья Савич, Денис Самсонов, Иван Константинов (все — «Гроднооблспорт»), Иван Миранович, Александр Кириллов (оба — «Щучин»), Евгений Новиков («Брест»), Кирилл Христюк («Полесье», Кобрин).

Учебно-тренировочный сбор белорусской команды завершится 8 июля. Планируется, что новый сезон Евролиги стартует в конце августа в португальском Назаре.

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После четырех туров XIII чемпионата Беларуси по пляжному футболу прямые путевки в полуфинал завоевали «Кировск-СДЮШОР» и «Брест». В четвертьфиналах сыграют «Гроднооблспорт» — «Полесье» (Кобрин), «Щучин» — «М-Сити» (Мозырь). Очередные матчи национального первенства пройдут 18—19 июля в Кировске.

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