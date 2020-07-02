В Сочи проведут уникальный футбольный матч продолжительностью 25 часов

На футбольные поля сочинской спортшколы № 10 в течение 25 часов будут выходить около 3 тыс. сочинцев разных возрастов. Они примут участие в самом продолжительном и массовом матче.

«Это уникальное спортивное событие, аналогов которому нет ни в России, ни в мире. Это некий социальный проект, дающий возможность командам разного уровня — от детских до “ветеранских”, продемонстрировать свое мастерство на поле и поучаствовать в установлении уникальных достижений. Кроме того, это просто большой праздник для всех почитателей футбола и в Сочи, и во всей стране», — пояснил заместитель директора департамента физической культуры и спорта администрации города Игорь Принь.