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10:23 (мск), источник: Кубань 24

В Сочи проведут уникальный футбольный матч продолжительностью 25 часов

Футбольный ультрамарафон планируют провести в Сочи 8 и 9 августа. Предполагается, что он войдет в Книгу рекордов России как самый продолжительный футбольный матч в истории страны.

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На футбольные поля сочинской спортшколы № 10 в течение 25 часов будут выходить около 3 тыс. сочинцев разных возрастов. Они примут участие в самом продолжительном и массовом матче.

В рамках ультрамарафона ФК «Сочи» сыграет с ФК «Жемчужина».

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Экс-капитан сборной России, чемпион Англии Алексей Смертин планирует отыграть без замен все 25 часов главного матча. Также в матче примут участие футболисты Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сенников и арбитр РПЛ, сочинец Павел Кукуян.

«Это уникальное спортивное событие, аналогов которому нет ни в России, ни в мире. Это некий социальный проект, дающий возможность командам разного уровня — от детских до “ветеранских”, продемонстрировать свое мастерство на поле и поучаствовать в установлении уникальных достижений. Кроме того, это просто большой праздник для всех почитателей футбола и в Сочи, и во всей стране», — пояснил заместитель директора департамента физической культуры и спорта администрации города Игорь Принь.

Мэр курорта Алексей Копайгородский отметил, что ультрамарафон пройдет только с учетом положительной эпидемиологической обстановки, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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