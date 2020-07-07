Канделаки обвинила Уткина в шовинизме: «Он давно делит людей на правильных и неправильных»

Конфликт между Уткиным и Канделаки тянется с 2015 года.

«Пока мы смеемся и удивляемся тому, как движение в поддержку этнических меньшинств в США сочетается с поджогами, грабежами и вандализмом, у нас хватает и своих проблем: от ксенофобии до женоненавистничества, от бодишейминга до хейта в сети вообще по любому поводу.

Да, у моей маленькой армии хейтеров есть и свои публичные лидеры: метеор спортивной тележурналистики Василий Уткин за пять лет методично проставил все галочки в словаре оскорблений, пытаясь меня уязвить. Только вот риторика всегда выдает подноготную оратора. Теперь я не просто дура, а еще и нерусская дура — «Тина Сацивиевна». Пользуясь тем, что институт репутации никак не влияет на положение в обществе, Василий не боится оказаться ни бодишеймером (как бы абсурдно это ни выглядело), ни националистом.

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Проблема в том, что выпады Василия в мой адрес, минуя мою нервную систему, в силу публичности его персоны формируют тренд. Если он может безнаказанно «ставить на вид» национальность человека, значит, это вариант современной нормы. А ведь я не единственный представитель этнического меньшинства ни на нашем телевидении, ни в нашем спорте. Почти половина состава национальной сборной по футболу, на секундочку — представители других национальностей.

Василию его шовинизм не мешает. Он давно уже делит людей на правильных и неправильных. Все правильные — с ним, включая енота. Ну, а всем остальным отказано и в праве на счастье, и в праве на успех в нашей общей стране. Вот он и ждет, когда на фонарях объявятся хорошие люди. Хорошие, но в его системе координат неправильные: по полу, национальности или просто потому, что не нравятся — и все… — написала Канделаки в инстаграме.